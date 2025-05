’Azzurro come il Pesce’ le iniziative in programma

© Ilrestodelcarlino.it - ’Azzurro come il Pesce’, le iniziative in programma come il Pesce, la manifestazione organizzata dal Comune, Confesercenti e Confcommercio, dedicata alla valorizzazione del pesce dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico. Nelle principali strade e nelle piazze del borgo di pescatori, è possibile gustare piatti della cucina marinara a prezzi contenuti.Fra le iniziative culturali, oggi, alle 12.30, sull’asta di Ponente del porto vicina allo squero, si terrà un incontro con l’agricoltore Stefano Tozzi ed il direttore Pesca Altagricoltura Francesco Zizzo, i quali introdurranno il tema "Territori, mari e la crisi dell’agroalimentare". Sempre a Ponente, questa sera, alle 20.30, il concerto della Neil Band. Sull’asta di Levante, invece, in piazza Ciceruacchio alle 17 il concerto dei Riviera.Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori in via Squero organizza un percorso per scoprire il mondo della pesca. 🔗 Entra nel vivo Azzurroil Pesce, la manifestazione organizzata dal Comune, Confesercenti e Confcommercio, dedicata alla valorizzazione del pesce dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico. Nelle principali strade e nelle piazze del borgo di pescatori, è possibile gustare piatti della cucina marinara a prezzi contenuti.Fra leculturali, oggi, alle 12.30, sull’asta di Ponente del porto vicina allo squero, si terrà un incontro con l’agricoltore Stefano Tozzi ed il direttore Pesca Altagricoltura Francesco Zizzo, i quali introdurranno il tema "Territori, mari e la crisi dell’agroalimentare". Sempre a Ponente, questa sera, alle 20.30, il concerto della Neil Band. Sull’asta di Levante, invece, in piazza Ciceruacchio alle 17 il concerto dei Riviera.Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori in via Squero organizza un percorso per scoprire il mondo della pesca. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Prato, il programma delle iniziative per il Capodanno dell'Annunciazione - Prato, 25 marzo 2025 - Dopo l'annullamento a causa del maltempo dello scorso fine settimana, l'edizione 2025 del Capodanno dell’Annunciazione si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo. E' prevista la partecipazione di 55 gruppi storici e 1300 figuranti provenienti da tutta la Toscana, spettacoli, concerti, mostre e anche l'Ostensione straordinaria della Sacra Cintola della Madonna. Il capoluogo tessile raccoglie il testimonial da Massa Marittima, che l'anno scorso ha ospitato l'evento, che nel 2022 e nel 2023 si è tenuto a Firenze ed Arezzo, in base al principio di rotazione delle città ... 🔗lanazione.it

Tante iniziative per celebrare l'8 marzo, l'assessora Cintorino: "Un programma che abbraccia la storia e i valori delle donne" - Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro Donna e numerose associazioni e Comuni del territorio, organizza un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli... 🔗forlitoday.it

Si celebra il Maestro Tonino Guerra sul grande schermo: gli eventi e le iniziative in programma - Nell’ambito della rassegna "Le giornate di marzo per Tonino", il Nuovo Cinema Pennabilli - Cineforum di paese si arricchisce con due proiezioni speciali realizzate grazie a I Luoghi dell’Anima Film Fest, l’Associazione Culturale Tonino Guerra e il Museo Il mondo di Tonino Guerra. Due serate... 🔗riminitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

’Azzurro come il Pesce’, le iniziative in programma; A Cesenatico torna la sagra Azzurro come il pesce, tra prelibatezze culinarie, concerti e mostre; Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date; Sagra del pesce azzurro a Sant’Elia: nel borgo marinaro anche una mostra mercato e il concerto di Lello Analfino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date - Mare, gusto e tanti eventi: la riviera si trasforma in un ristorante a cielo aperto. Gli stand e le iniziative della grande kermesse ... 🔗msn.com

Dalla ‘Festa di inizio estate’ al pesce azzurro: "Ma le aree verdi vanno curate e l’erba tagliata" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Azzurro come il pesce, tradizione e gusto - La kermesse della cucina marinara è già entrata nel vivo, tante le iniziative e gli eventi culturali in calendario fino a domenica ... 🔗msn.com