¡Ay Carmela!, Elisa Di Eusanio e Andrea Lolli in Prima nazionale al Palladium

¡Ay Carmela!, Elisa Di Eusanio e Andrea Lolli in Prima nazionale al Teatro Palladium – Università Roma Tre per la regia di Ferdinando Ceriani: si chiude così la IV rassegna Herencias – scritture di memoria e identitàCon ¡Ay Carmela!, l'acclamato capolavoro del drammaturgo spagnolo José Sanchis Sinisterra, va in scena il prezioso appuntamento di chiusura della rassegna Herencias – scritture di memoria e identità. La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, ha portato anche quest'anno al Teatro Palladium – Università Roma Tre (qui il sito web ufficiale), una suggestiva immersione nella cultura ispanica e una riflessione collettiva sui processi di liberazione e di resistenza, mettendo a confronto i traumi del passato con un presente di discriminazione, violenza, emarginazione.Il 6, 7 e 8 maggio Elisa Di Eusanio e Andrea Lolli, diretti da Ferdinando Ceriani, in collaborazione con Società per Attori, daranno voce e forza a una storia intensa e commovente, che affronta con profondità e ironia temi fondamentali come la memoria storica, la dignità umana e il potere del teatro, in un'attesissima Prima nazionale.