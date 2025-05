Avetrana il Palazzetto dello Sport intitolato a Papa Francesco

La Giunta Comunale nei giorni scorsi ha deliberato l'intitolazione del Palazzetto dello Sport di Avetrana, attualmente oggetto di importanti lavori di riqualificazione, a Papa Francesco. A darne notizia attraverso i canali social è stato il sindaco Antonio Iazzi. "Una scelta condivisa – si legge nella nota – dall'Amministrazione Comunale con il comitato Giochi del Mediterraneo di Avetrana, che ha l'obiettivo di rendere omaggio alla figura del Santo Padre, venuto a mancare lo scorso 21 aprile, da sempre sostenitore dei reali valori dello Sport, ritenendolo un formidabile alleato nella genesi di una Comunità e per la costruzione della pace. Continueremo, tutti insieme, a fare memoria dei suoi insegnamenti mirati, anche attraverso lo Sport, a promuovere la lealtà, il sacrificio, lo spirito di squadra e l'inclusione, riportando al centro dell'attenzione le problematiche delle periferie e dei giovani.

