Avengers | Doomsday la nuova foto smentisce le voci controverse e i fan saranno entusiasti

Avengers: Doomsday – una foto condivisa da Robert Downey Jr. ha catturato l'attenzione dei fan, smentendo le speculazioni sul look del suo nuovo personaggio, Victor Von Doom, noto come Doctor Doom.

Robert Downey Jr. e il nuovo look di Doctor Doom

In precedenza, alcune immagini ritraevano Downey Jr. con capelli ricci, alimentando teorie su un'interpretazione inedita del celebre villain. Tuttavia, nella foto pubblicata su Instagram durante la serata con i colleghi del cast, l'attore sfoggia un taglio corto, più vicino all'iconografia classica del personaggio nei fumetti.

