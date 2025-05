Avanzo di amministrazione di due milioni di euro | servirà per realizzare il nuovo Parco Petrarca

© Padovaoggi.it - Avanzo di amministrazione di due milioni di euro: servirà per realizzare il nuovo Parco Petrarca

Avanzo di amministrazione che quest’anno ammonta a circa 2 milioni di euro. Si tratta di un dato in costante diminuzione negli ultimi anni, a. 🔗 «È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale la variazione di bilancio che ci consente di destinare nuove risorse alla comunità, utilizzando undiche quest’anno ammonta a circa 2di. Si tratta di un dato in costante diminuzione negli ultimi anni, a. 🔗 Padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Porto, oltre 158 milioni di avanzo di amministrazione nel 2024 - Il comitato di gestione dell'Autorità portuale di Venezia ha approvato ieri all'unanimità il rendiconto generale 2024, che vede, per quanto riguarda i risultati finanziari, un avanzo di amministrazione di oltre 158,8 milioni di euro, in crescita del 57% rispetto al 2023, un saldo di cassa di... 🔗veneziatoday.it

Avanzo di amministrazione: Fiab Verona chiede il completamento della pista ciclabile Boscomantico-Chievo - La scorsa settimana il Comune di Verona ha fatto sapere di essere riuscito ad ottenere un avanzo di amministrazione di circa 30 milioni di euro, destinati a investimenti in opere cantierabili nel 2025. Un'opportunità che Fiab Verona non ha voluto lasciar passare inosservata, lanciando un appello... 🔗veronasera.it

Nesti a sorpresa: «Thiago Motta fa giocare questi due giocatori solamente per non gettare 110 milioni alle ortiche!» - di Redazione JuventusNews24Nesti, giornalista, ha fatto una panoramica sulla Juventus, evidenziando punti di forza e punti deboli di una squadra parzialmente rinnovata a gennaio Carlo Nesti non ha dubbi. La Juventus ha dei punti di forza e dei punti deboli, che sono stati rimarcati dalla sfida contro il PSV in Champions League. Nella sua rubrica “La Scheda di Carlo Nesti” su TMW, il giornalista ha enunciato quali sono. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Avanzo di amministrazione di due milioni di euro: servirà per realizzare il nuovo Parco Petrarca; Due milioni da investire: Ridiamo alla città il decoro che merita; Due milioni per il futuro di Albignasego: approvata all’unanimità la variazione di bilancio; Colle di Val d’Elsa, approvato il rendiconto 2024: avanzo da 6,2 milioni e via libera a nuovi investimenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avanzo di amministrazione di due milioni di euro: servirà per realizzare il nuovo Parco Petrarca - Si tratta del più grande parco pubblico mai progettato nel territorio di Albignasego: un’area di ben 26mila metri quadrati, situata in una zona centrale per tutta la città, verrà trasformata in uno sp ... 🔗padovaoggi.it

Due milioni da investire: "Ridiamo alla città il decoro che merita" - La giunta insediatasi lo scorso anno ha a disposizione oltre due milioni di avanzo di amministrazione dalle gestioni passate ... 🔗primamilanoovest.it

Bilancio, avanzo oltre i 2 milioni Calano i debiti e i conti migliorano - Comune in buona salute economico-finanziaria e sempre meno indebitato. È la fotografia evidenziata dal consuntivo dell’esercizio 2024, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 2.156.800 ... 🔗laprovinciadicomo.it