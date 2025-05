Autoaumentano vendite in Italia | +27%

Italia sono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti,le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024. Stellantis ha venduto in Italia ad aprile 42.803 auto, 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa. 🔗 7.50 Nel mese di aprile insono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti,le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024. Stellantis ha venduto inad aprile 42.803 auto, 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crescita delle società Benefit in Italia: +27% nel 2024, focus su sostenibilità e innovazione - Andamento in crescita delle società Benefit in Italia nel 2024, salite a 4.593 (+27% rispetto all'anno precedente) e con oltre 217.000 occupati, per un valore della produzione annuale di circa 62 miliardi di euro. Anche il fatturato è in aumento, +26% rispetto al +15,4% per le non-benefit (2021-2023, valore mediano). Sono alcuni risultati della terza edizione della ricerca nazionale sulle società Benefit 2025 presentati a Roma durante l'evento "Un'ondata di innovazione". 🔗quotidiano.net

“Fantozzi Forever”, online dal 27 marzo il podcast original RaiPlay Sound sul ragioniere più famoso d’Italia - ROMA – Il nuovo podcast original RaiPlay Sound “Fantozzi Forever”, realizzato da Volume Srl, sarà disponibile online dal 27 marzo sulla piattaforma streaming Rai. Materiali originali e inediti raccontano nel modo più completo la maschera e la fenomenologia di Ugo Fantozzi, ideato e interpretato da Paolo Villaggio, attraverso le parole del suo creatore, le testimonianze di amici e colleghi, la voce della sua creatura più popolare e degli altri personaggi della saga. 🔗lopinionista.it

Perché in Italia non è “boom di vendite” di auto elettriche - Le vendite delle auto elettriche non migliorano, e anzi si assestano su livelli più o meno stabili e in lieve discesa, da un po’, dato che sembra far naufragare la spinta green che ci si attendeva dal settore. Se avete sentito in giro parlare di “boom” o “balzo in avanti”, dimenticatelo: niente di più sbagliato. Il 2025 si apre con un mercato dell’auto nuovamente in flessione, e anche sul fronte della transizione energetica le cose non vanno meglio: le elettriche restano molto deboli. 🔗quifinanza.it