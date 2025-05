Auto sulla folla a Stoccarda un morto e diversi feriti

Stoccarda, dove un SUV ha investito un gruppo di persone in attesa alla fermata del tram. Otto .L'articolo Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e diversi feriti proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Una donna di 46 anni è morta per le ferite riportate, altre persone sono state ricoverate in gravi condizioni ma sono fuori pericolo. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì sera nella città tedesca sudoccidentale di, dove un SUV ha investito un gruppo di persone in attesa alla fermata del tram. Otto .L'articolo, unproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cosa riportano altre fonti

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: un morto e sette feriti, arrestato il conducente - L'incidente è avvenuto alle 17:50 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a più corsie tra le autostrade B14 e B27 nel centro della città. Secondo la polizia si è trattato di un tragico incidente 🔗tgcom24.mediaset.it

Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno un morto e diversi feriti - Ancora un attacco con auto in corsa in Germania: un Suv è stato lanciato sulla folla. Il conducente è stato fermto 🔗ilgiornale.it

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e diversi feriti; Auto sulla folla a Stoccarda: un morto e sette feriti. La polizia: Un tragico incidente; Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e sette feriti; Germania, auto sulla folla a Stoccarda: un morto e sette feriti, arrestato il conducente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e diversi feriti - (Adnkronos) - Una donna di 46 anni è morta per le ferite riportate, altre persone sono state ricoverate in gravi condizioni ma sono fuori pericolo. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto venerd ... 🔗msn.com

Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e sette feriti - AGI - Una macchina ha investito più persone nella città di Stoccarda, uccidendone una, un a donna di 46 anni, e ferendone altre sette, ma non c'è "alcuna indicazione" che si tratti di un attacco terro ... 🔗msn.com

Germania, auto sulla folla a Stoccarda: il luogo dell’incidente - Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania, e diverse sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:50 in ... 🔗lapresse.it