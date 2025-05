Auto si blocca sull’autostrada e scatena il caos | un incidente da brividi VIDEO

© Thesocialpost.it - Auto si blocca sull’autostrada e scatena il caos: un incidente da brividi (VIDEO) incidente ha sconvolto l’interstatale 71 a Columbus, Ohio. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui un’Auto ha frenato improvvisamente in mezzo alla strada, provocando un tamponamento a catena. L’episodio ha causato danni significativi ai veicoli e ferite leggere a diverse persone. Il conducente del minivan coinvolto è attualmente ricercato dalle Autorità dopo essere fuggito dalla scena.Sorprendente frenata sulla Interstate 71Il veicolo, di un vistoso colore rosso, viaggiava sulla corsia centrale quando ha deciso di fermarsi bruscamente per non perdere un’uscita. Invece di proseguire e prendere la prossima uscita disponibile, l’autista ha scelto di arrestarsi al centro della carreggiata, provocando un tamponamento coinvolgendo almeno tre Auto. 🔗 Mercoledì 30 aprile 2025, un drammaticoha sconvolto l’interstatale 71 a Columbus, Ohio. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui un’ha frenato improvvisamente in mezzo alla strada, provocando un tamponamento a catena. L’episodio ha causato danni significativi ai veicoli e ferite leggere a diverse persone. Il conducente del minivan coinvolto è attualmente ricercato dallerità dopo essere fuggito dalla scena.Sorprendente frenata sulla Interstate 71Il veicolo, di un vistoso colore rosso, viaggiava sulla corsia centrale quando ha deciso di fermarsi bruscamente per non perdere un’uscita. Invece di proseguire e prendere la prossima uscita disponibile, l’autista ha scelto di arrestarsi al centro della carreggiata, provocando un tamponamento coinvolgendo almeno tre. 🔗 Thesocialpost.it

