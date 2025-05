Auto sequestrata per un debito con gli spacciatori | un arresto a San Berillo

© Cataniatoday.it - Auto "sequestrata" per un debito con gli spacciatori: un arresto a San Berillo Un extracomunitario originario della Guinea Bissau è stato posto in stato di fermo dagli agenti della squadra mobile di Catania con l'accusa di estorsione. Le indagini, condotte nell'immediatezza dei fatti insieme al personale del commissariato Centrale, hanno preso avvio nel momento in cui un. 🔗 Cataniatoday.it

