Auto in fiamme in via Tanini ipotesi raid doloso dopo aggressione del primo maggio

Nella notte auto e moto in fiamme in via Tanini. Nella stessa strada, il primo maggio, era stata aggredita una persona

