Auto in fiamme e ascensore bloccato | notte di lavoro per i vigili del fuoco

notte di lavoro per i vigili del fuoco a Genova e non solo, tra incendi e soccorso persone. In via Tanini, nel quartiere genovese di Borgoratti, verso l'una i pompieri sono intervenuti per spegnere un'auto andata a fuoco per motivi da chiarire. Nell'incendio sono state coinvolte anche alcune moto vicine.

