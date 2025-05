Auto e trattore si scontrano e finiscono fuori strada tre feriti

© Veronasera.it - Auto e trattore si scontrano e finiscono fuori strada, tre feriti feriti il bilancio dello scontro tra un'Auto e un trattore avvenuto la scorsa notte all'altezza di Caselle, a Gazzo Veronese. Il più grave è il conducente del mezzo agricolo, il quale era rimasto incastrato nel veicolo ribaltatosi fuori strada. Ricoverati in codice giallo, invece, il. 🔗 È di treil bilancio dello scontro tra un'e unavvenuto la scorsa notte all'altezza di Caselle, a Gazzo Veronese. Il più grave è il conducente del mezzo agricolo, il quale era rimasto incastrato nel veicolo ribaltatosi. Ricoverati in codice giallo, invece, il. 🔗 Veronasera.it

Se ne parla anche su altri siti

Due auto si scontrano e finiscono contro il guard rail: feriti un uomo e una donna - Bologna, 11 matzo 2025 – Il traffico della statale porrettana deviato per un paio d’ore. E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, per un brutto incidente stradale occorso più o meno all’altezza dell’azienda Piquadro nel territorio di Gaggio Montano. Due macchine si sono scontrate terminando la loro corsa verso il guard-rail laterale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato, i vigili del fuoco di Gaggio Montano e Vergato e due mezzi di soccorso del 118. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Si ribaltano per diverse volte con l’auto e finiscono in aperta campagna: due feriti, uno è gravissimo - Incidente stradale a Suzzara (Mantova): il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata più volte ed è finita in aperta campagna. Un uomo è gravissimo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto e trattore si scontrano e finiscono fuori strada, tre feriti; Camion e trattore si scontrano e precipitano nel fosso: tre feriti; Auto si scontra con un trattore, poi finisce contro un albero: due feriti a Torrette; Scontro tra due auto e un trattore sulla Pontina: tre persone ferite. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro tra auto e trattore, ferito un uomo di 40 anni - Scontro tra auto e trattore, ferito un uomo di 40 anni. Ieri, intorno alle 8, nel territorio comunale di Cavaglià, un’auto e un trattore si sono scontrati. L’impatto ha richiesto l’intervento ... 🔗laprovinciadibiella.it

Scontro tra auto e trattore a Fontaneto. Ferita gravemente una donna - Una donna di 71 anni è rimasta ferita in seguito a uno scontro tra la sua automobile e un trattore. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgomanero. Al momento, non sono ... 🔗lavocedinovara.com

Incidente a Moriondo Torinese: scontro tra auto e trattore, donna trasportata in ospedale - Un'auto Fiat Multipla si è scontrata con un trattore che l'ha urtata lateralmente. La donna che guidava la vettura, un'italiana di 37 anni, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco ... 🔗torinotoday.it