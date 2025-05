Auto e moto a fuoco nella notte | due episodi tra Benevento ed Arpaise

Tempo di lettura: < 1 minuto

Due veicoli a motore hanno preso fuoco nella serata di ieri in due diverse località. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un'autovettura al viale Mellusi nel cuore di Benevento e nel comune di Arpaise.

Una Ford Focus ha probabilmente avuto una avaria all'impianto elettrico che ha innescato le fiamme in un tempo molto rapido divorando il veicolo.

Nel piccolo centro dell'hinterland invece sono ancora incerte le cose del rogo che ha avviluppato una motocicletta in sosta nei pressi di un' abitazione.

I caschi rossi del Comando provinciale di Benevento sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e sul stanno effettuando gli accertamenti per individuare la causa dei roghi.

