Auto crescono vendite in Italia | +27%

Nel mese di aprile in Italia sono state vendute 139.084 Auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti,le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024. Stellantis ha venduto in Italia ad aprile 42.803 Auto, 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa.

Perché in Italia non è “boom di vendite” di auto elettriche - Le vendite delle auto elettriche non migliorano, e anzi si assestano su livelli più o meno stabili e in lieve discesa, da un po’, dato che sembra far naufragare la spinta green che ci si attendeva dal settore. Se avete sentito in giro parlare di “boom” o “balzo in avanti”, dimenticatelo: niente di più sbagliato. Il 2025 si apre con un mercato dell’auto nuovamente in flessione, e anche sul fronte della transizione energetica le cose non vanno meglio: le elettriche restano molto deboli. 🔗quifinanza.it

Crollo delle vendite d'auto in Italia, meno di un italiano su tre sceglie Stellantis - In Italia continua la flessione del mercato auto: se ne vendono sempre meno. I nuovi dati rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dicono che a febbraio 2025 sono state immatricolate 137.922 autovetture a fronte delle 147.170 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno... 🔗europa.today.it

Bmw, nel 2024 ricavi a €142,4 mld (-8,4%) e utile netto a €7,68 mld (-36,9%); crescono le vendite delle auto elettriche al +13,5% - L’Ebit del settore auto perde un -39,2% raggiugendo quota €7,89 mld e il margine è passato dal 9,8% al 6,3%; cala anche il dividendo, con una proposta a €4,3 contro €6 del 2023 La crisi dell’auto colpisce anche BMW, dopo i cali registrati da Volkswagen e Mercedes. Il gruppo di Monaco di Bavie 🔗ilgiornaleditalia.it

Crescita delle vendite auto in Italia ad aprile 2025: boom delle elettriche - Le immatricolazioni auto in Italia crescono ad aprile 2025, con un forte aumento delle vendite di auto elettriche. 🔗msn.com

Dopo mesi di cali tornano a crescere le vendite di auto in Italia - A aprile sono stati immatricolati 139mila veicoli, il 2,71% in più rispetto al 2024. Stabile Stellantis. Mentre è boom di Tesla e della cinese SAIC col marchio MG. 🔗rainews.it

