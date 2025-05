Auto contro albero l’incidente nella notte Una ragazza estratta dalle lamiere

Viareggio, 3 maggio 2025 – Paura nella notte per un grave incidente stradale avvenuto poco prima dell'1. I vigili del fuoco del comando di Lucca, sede distaccata di Viareggio, sono intervenuti in via Aurelia Sud, all'incrocio con via del Pastore, nel quartiere Varignano. Lo schianto ha coinvolto un'automobile il cui conducente, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. La vettura si è schiantata contro un albero prima di terminare la sua corsa sul marciapiede. A bordo dell'auto c'erano tre passeggeri, tutti rimasti feriti. Tra di loro, una giovane donna di 23 anni è rimasta incastrata nel veicolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Sono stati loro a consegnarla ai sanitari del 118 per le necessarie cure mediche. Presente sulla scena anche la Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi del caso.

