Australia vince il partito anti-Trump di Albanese Il trionfo già dalle prime proiezioni | Grazie per l’opportunità di continuare a servire la nazione

Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali Australiane, confermandosi primo ministro e leader del partito Laburista. «Grazie al popolo Australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo», ha dichiarato durante la festa elettorale a Sydney. «Il Santo Graal sono le vittorie consecutive a cui puntiamo oggi», ha aggiunto in un'intervista a Channel Seven. Il leader della coalizione di centrodestra, Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta e ha fatto sapere di aver avuto un colloquio con il primo ministro laburista Albanese. «Ho appena telefonato al primo ministro per congratularmi con lui per la vittoria», ha dichiarato Dutton, ammettendo: «È chiaro che non siamo riusciti a ottenere un risultato sufficiente in questa campagna, e me ne prendo piena responsabilità».

