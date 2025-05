Australia vince il laburista Anthony Albanese | è l' effetto-Trump?

© Liberoquotidiano.it - Australia, vince il laburista Anthony Albanese: è l'effetto-Trump? È il Partito laburista Australiano del premier Anthony Albanese a incassare la vittoria alle elezioni politiche. Il 31º primo ministro del Commonwealth dell'Australia dal 23 maggio 2022 batte il leader dell'opposizione di centrodestra, Peter Dutton. Quest'ultimo, ammettendo la sconfitta, dice di assumersi "la piena responsabilità". Con un terzo dei seggi scrutinati, i laburisti hanno così raggiunto - al momento - la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. Dutton, a capo della Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp), non è dunque riuscito a farsi rieleggere nel suo collegio di Dickinson, a Brisbane. "Siamo tutti Australiani - commenta la vittoria Albanese -. Quindi, lavoriamo tutti insieme per costruire la nostra unità nazionale sulle solide fondamenta dell'equità, dell'uguaglianza e del rispetto reciproco".

Elezioni Australia: vittoria probabile per il laburista Anthony Albanese - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore Peter Dutton. Secondo le proiezioni dei media, il premier uscente laburista Anthony Albanese ha trionfato nelle elezioni generali australiane, prevalendo in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump. 🔗quotidiano.net

