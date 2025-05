Australia | vince il laburista Albanese Effetto Trump come in Canadà

SYDNEY () – Resta premier, in Australia, il laburista Anthony Albanese. Ha vinto le elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale. I commentatori internazionali parlano di "Effetto Trump", come in Canadà. "Grazie al popolo Australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo", ha detto.

