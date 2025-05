Australia secondo le proiezioni il partito laburista è in testa

© Lapresse.it - Australia, secondo le proiezioni il partito laburista è in testa Australia potrebbe essere l"effetto Trump' a decidere l'esito delle elezioni federali. Questo almeno è quanto spera il primo ministro in carica Anthony Albanese. A lungo sfavorito nei sondaggi, il leader del partito laburista pare aver ribaltato la situazione e ora si trova in vantaggio rispetto al rivale Peter Dutton, a capo di un'alleanza di partiti conservatori chiamata Coalizione liberale-nazionale. Dutton è considerato da molti elettori troppo vicino a Donald Trump, o almeno alle sue politiche. Prime proiezioni, Albanese verso storica riconferma secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali in Australia con il 35% dei voti. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004.

Australia, le prime proiezioni incoronano i laburisti di Albanese: il partito anti-Trump verso la vittoria - È il partito laburista australiano a vincere le elezioni legislative, secondo le prime proiezioni della Tv statale Abc. L’emittente sostiene che il partito del premier uscente Anthony Albanese «ha certamente» superato lo sfidante conservatore Peter Dutton. Ma ancora non è chiaro se Albanese avrà la maggioranza in Parlamento. Le urne si sono chiuse quando in Italia erano le 10, con i seggi della costa orientale, comprese le città di Sydney, Melbourne e la capitale federale Canberra. 🔗open.online

