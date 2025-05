Australia riconfermato il premier di origini italiane Anthony Albanese | primo a ottenere due mandati consecutivi

Australia conferma Anthony Albanese alla guida del Paese, assegnandogli un secondo mandato da primo Ministro dopo la netta vittoria del Partito Laburista alle elezioni federali del 2025. Un trionfo definito “sorprendente” dal quotidiano britannico The Guardian, che evidenzia il crollo della coalizione liberale, costato il seggio anche al leader dell’opposizione Peter Dutton. Ma oltre al risultato politico, a risuonare con orgoglio è anche l’eco delle radici italiane di Albanese, che da Sydney porta con sé un pezzo d’Italia fino ai vertici della politica Australiana.Anthony Albanese, 62 anni, è infatti figlio di Carlo Albanese, originario di Barletta, in Puglia, e di Maryanne Ellery, Australiana con discendenze irlandesi. I suoi genitori si conobbero nel 1962 durante una crociera a bordo della nave Fairsky della compagnia italiana Sitmar Line, dove Carlo lavorava come steward. 🔗 L’confermaalla guida del Paese, assegnandogli un secondo mandato daMinistro dopo la netta vittoria del Partito Laburista alle elezioni federali del 2025. Un trionfo definito “sorprendente” dal quotidiano britannico The Guardian, che evidenzia il crollo della coalizione liberale, costato il seggio anche al leader dell’opposizione Peter Dutton. Ma oltre al risultato politico, a risuonare con orgoglio è anche l’eco delle radicidi, che da Sydney porta con sé un pezzo d’Italia fino ai vertici della politicana., 62 anni, è infatti figlio di Carlo, originario di Barletta, in Puglia, e di Maryanne Ellery,na con discendenze irlandesi. I suoi genitori si conobbero nel 1962 durante una crociera a bordo della nave Fairsky della compagnia italiana Sitmar Line, dove Carlo lavorava come steward. 🔗 Ildenaro.it

