Australia prime proiezioni | i laburisti di Albanese vincono le parlamentari Cosa c’entra Trump

© Ildifforme.it - Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. Cosa c'entra Trump Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre le cose vanno male per il leader dell'opposizione. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti Australiani

Australia, le prime proiezioni incoronano i laburisti di Albanese: il partito anti-Trump verso la vittoria - È il partito laburista australiano a vincere le elezioni legislative, secondo le prime proiezioni della Tv statale Abc. L’emittente sostiene che il partito del premier uscente Anthony Albanese «ha certamente» superato lo sfidante conservatore Peter Dutton. Ma ancora non è chiaro se Albanese avrà la maggioranza in Parlamento. Le urne si sono chiuse quando in Italia erano le 10, con i seggi della costa orientale, comprese le città di Sydney, Melbourne e la capitale federale Canberra. 🔗open.online

Australia: prime proiezioni, Albanese verso storica riconferma - Milano, 3 mag. (LaPresse) – Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali in Australia con il 35% dei voti. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. Lo riporta l’emittente australiana Abc. 🔗lapresse.it

Voto Australia, prime proiezioni: in testa con il 35% i laburisti di Albanese - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, in testa con il 35% dei voti, in v ... 🔗msn.com

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’ Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confe ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Australia, le prime proiezioni incoronano i laburisti di Albanese: il partito anti-Trump verso la vittoria - Dopo la vittoria in Canada del candidato liberale che ha promesso di tenere testa al presidente Usa, anche in Australia il voto sembra aver premiato la forza politica più distante dalle posizioni dell ... 🔗msn.com