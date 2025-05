Australia | prime proiezioni Albanese verso storica riconferma

© Lapresse.it - Australia: prime proiezioni, Albanese verso storica riconferma prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali in Australia con il 35% dei voti. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. Lo riporta l’emittente Australiana Abc. 🔗 Milano, 3 mag. (LaPresse) – Secondo le, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali incon il 35% dei voti. Anthonypotrebbe quindi essereto primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. Lo riporta l’emittentena Abc. 🔗 Lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Australia considera missione di peacekeeping in Ucraina, afferma Albanese - L'Australia valuterà la sua partecipazione ad una eventuale missione di peacekeeping in Ucraina: lo ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, sottolineando che adesso è troppo presto per qualsiasi dispiegamento di truppe. Albanese ha parlato ieri con il premier britannico Keir Starmer, che si è unito alla Francia nel tentativo di formare una "coalizione di volenterosi", destinata nelle intenzioni a garantire anche una presenza di peacekeeper dopo un eventuale accordo di cessate il fuoco con la Russia. 🔗quotidiano.net

The Bride!, prime proiezioni disastrose per il Frankenstein di Maggie Gyllenhaal da 100 milioni - Troppo costoso il film di Maggie Gyllenhaal per sperare di recuperare il budget vista la natura artistica e di nicchia dell'adattamento con Christian Bale, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz. Esiti poco rassicuranti dalle proiezioni test di The Bride!, ambiziosa rilettura di Frankenstein ad opera di Maggie Gyllehaal. La pellicola, costata oltre 100 milioni di dollari, trasporta l'universo di Frankenstein nella Chicago degli anni '30, dove il personaggio titolare chiede al Dottor Euphronius di aiutarlo a creare un compagno, ridando via a una donna assassinata. 🔗movieplayer.it

Elezioni RSU 2025, prime proiezioni: vince il voto di protesta. Crescono FLCGIL, ANIEF e UIL. In aggiornamento - Si tratta di dati raccolti da diverse fonti sindacali che attendono di essere confermati, ma che forniscono una prima idea dell'andamento delle elezioni conclusesi ieri. I dati ufficiali dell'ARAN arriveranno tra qualche mese. Infatti, le scuole avranno tempo fino al 6 maggio per inviare i verbali elettorali all'ARAN. A ciò bisogna aggiungere che l'assegnazione dei seggi non dipende soltanto dal numero di voti (che comunque devono superare il 5% per consentire la rappresentatività) e media tra gli iscritti (le deleghe). 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Australia: prime proiezioni, Albanese verso storica riconferma - LaPresse; Elezioni federali in Australia: in corso lo spoglio, Albanese in vantaggio secondo le prime proiezioni; Australia, per proiezioni il governo laburista è in testa; Australia, vincono i laburisti. Il nuovo premier è Anthony Albanese, figlio di un marinaio italiano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni Australia, per proiezioni il governo laburista è in testa - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore Pe ... 🔗bluewin.ch

Australia, per proiezioni il governo laburista è in testa - Le prime proiezioni, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese ... 🔗ilsole24ore.com

Australia, i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni. Ma potrebbero non avere la maggioranza - Secondo le proiezioni della tv statale australiana Abc, il Partito laburista guidato dal premier Anthony Albanese ha «certamente» vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi. Ma non è ... 🔗corriere.it