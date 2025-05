Australia i Laburisti vincono le elezioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Partito Laburista del premier uscente Anthony Albanese ha vinto le elezioni politiche in Australia. "Grazie al popolo Australiano per l'opportunità che mi ha dato di continuare a servire la migliore nazione del mondo", ha detto Albanese nel suo discorso per celebrare la vittoria. "Dobbiamo sostenere ogni singolo Australiano, ogni Australiano che si mette al lavoro deve avere un salario dignitoso", ha detto ancora Albanese.Il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta. "Mi sono congratulato con il premier e gli ho augurato il meglio", ha detto alla Bbc.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. 🔗ilfattoquotidiano.it

Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. Cosa c’entra Trump - Anthony Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre le cose vanno male per il leader dell'opposizione. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti australiani L'articolo Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. 🔗ildifforme.it

Elezioni Australia, i conservatori di Peter Dutton (48,7%) sfidano i laburisti del premier uscente Anthony Albanese (51,3%) - Secondo i sondaggi i laburisti in vantaggio con una percentuale compresa tra il 49,5% e il 53,1%, mentre i conservatori si attesterebbero tra il 47% e il 50,5% Circa 18 milioni di australiani sono oggi chiamati alle urne. Il premier laburista in carica, Anthony Albanese, punta a confermare la 🔗ilgiornaleditalia.it

In Australia vincono i laburisti e il primo ministro Anthony Albanese fa il bis - Per gli analisti, a contribuire alla vittoria schiacciante del premier di origini italiane e del suo partito, sarebbe stato "l'effetto-Trump", come avvenuto in Canada ... 🔗dire.it

Secondo le proiezioni i Laburisti hanno vinto le elezioni in Australia - Anthony Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre il leader dell’opposizione sta andando molto male ... 🔗ilpost.it

Elezioni in Australia, vittoria dei Laburisti del primo ministro Albanese - Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca erano dati per favoriti i conservatori, ma i progressisti hanno recuperato consensi anche grazie all’effetto della guerra dei dazi avviata dal presidente ... 🔗msn.com