Australia i laburisti vincono ancora | miracolo al contrario per Trump

Australia assiste a un inatteso successo progressista, che porta il premier Anthony Albanese a una netta vittoria elettorale. A dispetto dei sondaggi e delle difficoltà economiche interne, i laburisti confermano il governo e registrano un risultato che i media locali già definiscono "storico".Secondo le proiezioni dell'Abc News, il partito laburista ha superato con margine l'alleanza Liberal-Nazionale guidata da Peter Dutton, che ha perso persino il proprio seggio a Brisbane, travolto dall'outsider Alice France, ex giornalista e atleta paraolimpica. Con l'uscita dal Parlamento, Dutton ha annunciato l'addio alla politica: "Dopo 24 anni, è tempo di lasciare".Il primo premier confermato in vent'anniÈ la prima volta dal 2004 che un primo ministro Australiano riesce a ottenere la riconferma.

