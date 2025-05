Australia i laburisti di Albanese vincono alle parlamentari E’ effetto Trump

© Ildifforme.it - Australia, i laburisti di Albanese vincono alle parlamentari. E' effetto Trump Albanese ha ottenuto un secondo mandato come primo ministro, sconfiggendo leader dell'opposizione, Peter Dutton. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del Presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti Australiani. Tema di discussione che ha avuto un effetto negativo sui conservatori dati per favoriti ma che crollano alle urne

