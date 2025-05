Australia i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni | un nuovo effetto Trump dopo il Canada

© Ilfattoquotidiano.it - Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente Australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004.Al momento rimane però ancora l’incognita della maggioranza parlamentare. Le prime proiezioni della Commissione elettorale Australiana assegnano al partito laburista di centro-sinistra, attualmente al governo, 70 seggi e alla coalizione conservatrice dell’opposizione 24 seggi nella Camera dei Rappresentanti, l’organo legislativo composto da 150 seggi, dove i partiti hanno bisogno della maggioranza per formare il governo. 🔗 il, l’si abbatte anche sull’. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nellegenerali con il 35% dei voti. Vittoria alleconfermata dall’emittentena Abc. Anthonypotrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primoa vincere dueconsecutive dai tempi di John Howard nel 2004.Al momento rimane però ancora l’incognita della maggioranza parlamentare. Le prime proiezioni della Commissione elettoralena assegnano al partito laburista di centro-sinistra, attualmente al governo, 70 seggi e alla coalizione conservatrice dell’opposizione 24 seggi nella Camera dei Rappresentanti, l’organo legislativo composto da 150 seggi, dove i partiti hanno bisogno della maggioranza per formare il governo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni Australia, i conservatori di Peter Dutton (48,7%) sfidano i laburisti del premier uscente Anthony Albanese (51,3%) - Secondo i sondaggi i laburisti in vantaggio con una percentuale compresa tra il 49,5% e il 53,1%, mentre i conservatori si attesterebbero tra il 47% e il 50,5% Circa 18 milioni di australiani sono oggi chiamati alle urne. Il premier laburista in carica, Anthony Albanese, punta a confermare la 🔗ilgiornaleditalia.it

Covid Australia, ex premier del Victoria Daniel Andrews bandito dai ristoranti per aver "imposto il più lungo lockdown al mondo" - Gli operatori continuano a rifiutarsi di servire l'ex premier e sua moglie Cath, finiti ormai sulla lista nera dei ristoranti L'ex premier del Victoria Daniel Andrews e sua moglie Cath sono stati banditi da diversi ristoranti di Melbourne. La coppia non è nuova alla 'scarsa' accoglienza dei r 🔗ilgiornaleditalia.it

Australia considera missione di peacekeeping in Ucraina, afferma Albanese - L'Australia valuterà la sua partecipazione ad una eventuale missione di peacekeeping in Ucraina: lo ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, sottolineando che adesso è troppo presto per qualsiasi dispiegamento di truppe. Albanese ha parlato ieri con il premier britannico Keir Starmer, che si è unito alla Francia nel tentativo di formare una "coalizione di volenterosi", destinata nelle intenzioni a garantire anche una presenza di peacekeeper dopo un eventuale accordo di cessate il fuoco con la Russia. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Australia, i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni. Ma potrebbero non avere la maggioranza; Elezioni Australia, proiezioni: vincono i laburisti del premier Albanese. Ma potrebbero non avere la maggioran; Elezioni Australia, l’effetto Trump avvantaggia il premier laburista Albanese; Elezioni in Australia, si sfidano il Partito laburista e la Coalizione liberale nazionale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’ Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confe ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni Australia, proiezioni: vincono i laburisti del premier Albanese. Ma potrebbero non avere la maggioranza in parlamento - Le proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante ... 🔗ilmessaggero.it

Elezioni in Australia, i laburisti di Albanese in testa nelle proiezioni. Voto condizionato dai dazi - I laburisti del premier uscente Anthony Albanese sono in testa nei primi risultati delle elezioni politiche in Australia. Con il 20 percento delle schede scrutinate, il partito di centrosinistra si è ... 🔗msn.com