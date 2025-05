Australia | Dutton ammette sconfitta mi dispiace ma ricostruiremo

Milano, 3 mag. (LaPresse) – Il candidato premier per la coalizione conservatrice all'opposizione, Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta alle elezioni generale in Australia. "Ora, non abbiamo fatto abbastanza bene durante questa campagna. Questo è evidente stasera e me ne assumo la piena responsabilità", ha detto parlando dalla sede del Partito Liberale. Questa "non è la nostra serata", ha aggiunto, "mi dispiace. Abbiamo un partito fantastico e ricostruiremo". Lo riporta l'emittente Australiana Abc. Dutton ha anche ammesso la sconfitta nel suo seggio di Dickson nel Queensland contro la candidata laburista Ali France. "Io e Ali ci siamo battuti in diverse elezioni, ma stasera lei ha avuto successo a Dickson e farà un buon lavoro come deputata locale", ha detto.

