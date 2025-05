Australia Albanese celebra la vittoria | Al lavoro per il futuro del Paese

Il premier laburista australiano Anthony Albanese tiene il discorso della vittoria dopo essersi imposto sul rivale conservatore Peter Dutton alle elezioni, ottenendo una storica riconferma: "In questo periodo di incertezza globale – dice tra l'altro – gli Australiani hanno scelto l'ottimismo e la determinazione. Gli Australiani hanno scelto di affrontare le sfide globali alla maniera Australiana, prendendosi cura gli uni degli altri e costruendo per il futuro. Rinnoviamo la grande responsabilità e l'opportunità di governo. E con orgoglio e fierezza, ottimismo e determinazione, con fiducia nel futuro e fiducia reciproca, torniamo al lavoro per costruire il futuro dell'Australia".

