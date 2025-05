Australia al via lo scrutinio dei voti delle legislative

© Quotidiano.net - Australia, al via lo scrutinio dei voti delle legislative scrutinio dei voti per le elezioni parlamentari Australiane. In un Paese dove il voto è obbligatorio da oltre un secolo, circa 18 milioni di cittadini erano chiamati a scegliere i loro rappresentanti nella Camera dei Rappresentanti e nel Senato, determinando così la futura guida del governo.In lieve vantaggio nei sondaggi il Partito Laburista, guidato dal primo ministro uscente Anthony Albanese, che punta a un secondo mandato. Lo sfidante principale è il leader dell'opposizione conservatrice, Peter Dutton, a capo della Coalizione Liberal-Nazionale. Al centro della campagna elettorale temi caldi come l'emergenza abitativa, l'inflazione e l'accesso ai servizi pubblici. I Verdi (attorno al 13% nei sondaggi) sperano di diventare l'ago della bilancia in assenza di una chiara vittoria dei Labour o della Coalizione. 🔗 Milano, 3 mag. (askanews) - A Melbourne, un seggio elettorale inizia lodeiper le elezioni parlamentarine. In un Paese dove il voto è obbligatorio da oltre un secolo, circa 18 milioni di cittadini erano chiamati a scegliere i loro rappresentanti nella Camera dei Rappresentanti e nel Senato, determinando così la futura guida del governo.In lieve vantaggio nei sondaggi il Partito Laburista, guidato dal primo ministro uscente Anthony Albanese, che punta a un secondo mandato. Lo sfidante principale è il leader dell'opposizione conservatrice, Peter Dutton, a capo della Coalizione Liberal-Nazionale. Al centro della campagna elettorale temi caldi come l'emergenza abitativa, l'inflazione e l'accesso ai servizi pubblici. I Verdi (attorno al 13% nei sondaggi) sperano di diventare l'ago della bilancia in assenza di una chiara vittoria dei Labour o della Coalizione. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni RSU quanti voti posso esprimere? Scrutinio, riconoscimento e insediamento degli eletti - Le operazioni di voto si svolgeranno da giorno 14 a giorno 16 di aprile all’interno dei locali scolastici designati come seggi elettorali. Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di riconoscimento valido. L'articolo Elezioni RSU quanti voti posso esprimere? Scrutinio, riconoscimento e insediamento degli eletti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Elezioni RSU quanti voti posso esprimere? Scrutinio, riconoscimento e insediamento degli eletti - RSU 2025: Le operazioni di voto si svolgeranno da giorno 14 a giorno 16 aprile 2025 all’interno dei locali scolastici designati come seggi elettorali. Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di riconoscimento valido. L'articolo Elezioni RSU quanti voti posso esprimere? Scrutinio, riconoscimento e insediamento degli eletti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Conclave, come funziona lo scrutinio e quanti voti servono per l’elezione del papa - La morte di Papa Francesco ha aperto un periodo che in Vaticano si chiama di Sede vacante e che porterà all’elezione del nuovo Pontefice. Dopo il decesso, quasi tutti gli incarichi della Santa Sede decadono ad eccezione del camerlengo, che oggi è il cardinale americano Kevin Farrell. È stato lui che ha annunciato al mondo la scomparsa di Bergoglio, lunedì 21 aprile, aprendo il periodo che porterà al Conclave. 🔗lettera43.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

VIDEO Australia al voto, urne chiuse: via allo spoglio delle schede; Australia, al via lo scrutinio dei voti delle legislative; LIVE BIDIMEDIA – Elezioni in AUSTRALIA: LO SCRUTINIO IN DIRETTA; Le notizie sulle elezioni americane. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Australia, al via lo scrutinio dei voti delle legislative - Milano, 3 mag. (askanews) - A Melbourne, un seggio elettorale inizia lo scrutinio dei voti per le elezioni parlamentari australiane. In un Paese dove il voto è obbligatorio da oltre un secolo, circa 1 ... 🔗libero.it

Australia al voto, urne chiuse: via allo spoglio delle schede - Lo scrutinio dei voti per le elezioni in Australia, dopo che il premier laburista Anthony Albanese ha indetto un’elezione lampo, è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi elettorali nei popolosi St ... 🔗msn.com

Urne chiuse in Australia: via allo spoglio delle schede - (LaPresse) Lo scrutinio dei voti per le elezioni in Australia, dopo che il premier laburista Anthony Albanese ha indetto un'elezione lampo, è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi elettorali nei ... 🔗video.corriere.it