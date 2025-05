Aumento prezzi Xbox Series x e giochi | cosa sapere sul rincaro Microsoft

© .com - Aumento prezzi Xbox Series x e giochi: cosa sapere sul rincaro Microsoft Microsoft ha ufficializzato un significativo Aumento dei prezzi per le console Xbox Series XS, accessori e alcuni titoli di prossima uscita. A partire dal 1° maggio, i rincari colpiscono i modelli Series S e X, controller, cuffie e, a Natale, i nuovi giochi proprietari raggiungeranno gli $80. Questo articolo analizza i dettagli degli aumenti, le motivazioni dell’azienda e le ripercussioni sul mercato.PlayStation 5 PRO, VR2 e Astrobot in offertaI Nuovi prezzi di Console e Accessori XboxL’Aumento, applicato a livello globale (con eccezioni per le cuffie, limitate a Stati Uniti e Canada), modifica sostanzialmente i listini:Console:Xbox Series S 512 €349.99Xbox Series S 1TB €399.99Xbox Series X Digital €549.99Xbox Series X €599.99Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition €699. 🔗 ha ufficializzato un significativodeiper le consoleXS, accessori e alcuni titoli di prossima uscita. A partire dal 1° maggio, i rincari colpiscono i modelliS e X, controller, cuffie e, a Natale, i nuoviproprietari raggiungeranno gli $80. Questo articolo analizza i dettagli degli aumenti, le motivazioni dell’azienda e le ripercussioni sul mercato.PlayStation 5 PRO, VR2 e Astrobot in offertaI Nuovidi Console e AccessoriL’, applicato a livello globale (con eccezioni per le cuffie, limitate a Stati Uniti e Canada), modifica sostanzialmente i listini:Console:S 512 €349.99S 1TB €399.99X Digital €549.99X €599.99X 2TB Galaxy Black Special Edition €699. 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Novellis (Ref Ricerche): “Famiglie temono aumento prezzi” - (Adnkronos) – “Trump non sta facendo bene all'America e sta creando qualche problema anche in Europa. Le news non aiutano, la politica internazionale è diventata più complessa e le famiglie hanno anche paura che una guerra tariffaria possa innescare aumenti dei prezzi e vanificare il recupero del potere d'acquisto”. Lo ha detto Fedele De Novellis, […] L'articolo De Novellis (Ref Ricerche): “Famiglie temono aumento prezzi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dove costa di più l’assicurazione auto in Italia e dove meno: prezzi in aumento nonostante calo incidenti - I prezzi dei premi Rc auto continuano a salire, nonostante il numero di incidenti sia diminuito: tra il 2021 e il 2024, il prezzo medio è salito del 12,6%. Tra i più penalizzati, con rincari fino al 23,4%, ci sono i giovani automobilisti, neopatentati. Tra tutte le città, Napoli sembrerebbe essere quella dove l'assicurazione costa di più: qui il prezzo medio è infatti di 600 euro. Al contrario, la città più economica è Enna. 🔗fanpage.it

Prezzi di hotel e B&B in aumento per il 25 aprile: le città più economiche - Con l’avvicinarsi del ponte del 25 aprile molti italiani stanno programmando un breve viaggio per godersi qualche giorno di relax. Tuttavia, chi sta cercando un alloggio per questa occasione si sarà già accorto di un fenomeno ormai consolidato: i prezzi di hotel e b&b subiscono aumenti significativi nei periodi di alta domanda. Per capire meglio a quanto ammontano gli aumenti, abbiamo effettuato una ricerca utilizzando i principali motori di ricerca e raccogliendo dati sui prezzi medi di soggiorni per 2 persone dal 24 al 28 aprile. 🔗quifinanza.it

Ne parlano su altre fonti

Anche le Xbox ora costano più care; Xbox aumenta tutti i suoi prezzi (giochi a 90€ inclusi), è ufficiale; Microsoft annuncia aumenti di prezzo su Xbox Series X|S, giochi e accessori in tutto il mondo; Xbox Series X|S, scattano i rincari: console e accessori costano di più anche in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Xbox, prezzi in aumento per Series X e S - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) da 139,99 a 149,99 euro. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) da 179,99 a 199,99 euro. Xbox Wireless Headset da 109,99 a 119,99 dollari. 🔗wired.it

Xbox Series S: su Amazon puoi acquistarla ancora senza aumento di prezzo - Microsoft ha annunciato ieri un aumento di prezzi generale per tutte le sue console: una brutta notizia che per il momento tuttavia non ha ancora sortito gli effetti sul mercato. Anche su Amazon infat ... 🔗hdblog.it

L’aumento del prezzo di Xbox pesa sul futuro di Apple - A partire da quest’estate, il prezzo della Xbox Series X negli Stati Uniti salirà ufficialmente da 499,99 a 549,99 dollari. Il rincaro colpisce anche la versione potenziata della Series S, cioè il ... 🔗macitynet.it