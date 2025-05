Attenti alla pianta che provoca ustioni e cecità Cos’è la panace di Mantegazza e dove si trova in Lombardia

© Ilgiorno.it - Attenti alla pianta che provoca ustioni e cecità. Cos’è la panace di Mantegazza e dove si trova in Lombardia ustioni, addirittura cecità. Sono le conseguenze a cui può andare incontro chi entra in contatto con la panace di Mantegazza, una pianta invasiva e tossica contro cui anche Regione Lombardia mette in guardia. “Hai mai visto questa pianta? È la panace di Mantegazza, una pianta originaria del Caucaso, alta dai 3 ai 5 metri con grandi infiorescenze bianche – si legge sul profilo Facebook della Regione – . Se la trovi non toccarla! Può essere pericolosa per la salute, il contatto con la sua linfa può scatenare dolorose eruzioni cutanee. Purtroppo cresce anche in Lombardia lungo le rive di corsi d'acqua, vicino a boschi e aree incolte”. dove si trova la panace di Mantegazza Le caratteristiche della panace di Mantegazza Cosa fare in caso di contatto dove si trova la panace di MantegazzaL’appello non è fatto invano. 🔗 Milano, 3 maggio 2025 – Dolorose eruzioni cutanee,, addirittura. Sono le conseguenze a cui può andare incontro chi entra in contatto con ladi, unainvasiva e tossica contro cui anche Regionemette in guardia. “Hai mai visto questa? È ladi, unaoriginaria del Caucaso, alta dai 3 ai 5 metri con grandi infiorescenze bianche – si legge sul profilo Facebook della Regione – . Se la trovi non toccarla! Può essere pericolosa per la salute, il contatto con la sua linfa può scatenare dolorose eruzioni cutanee. Purtroppo cresce anche inlungo le rive di corsi d'acqua, vicino a boschi e aree incolte”.siladiLe caratteristiche delladiCosa fare in caso di contattosiladiL’appello non è fatto invano. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Donna muore in ospedale per ustioni nel Napoletano, in caserma il marito - Sono in corso indagini per una donna morta nel Napoletano. I sanitari dell’ospedale Cardarelli del capoluogo campano hanno allertato i carabinieri dopo l’arrivo di Lucia Iervolino, una donna di 30 anni trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano. La giovane, residente a Ottaviano, presentava ustioni di terzo grado su gran parte del corpo ed è deceduta poco dopo l’ingresso in ospedale. Il marito, che si trovava con lei in casa al momento dell’accaduto ed è stato il primo a chiamare i soccorsi, è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dal pubblico ministero della ... 🔗tg24.sky.it

“Chimica e cucina” a Recco, attenti a quei tre: uovo, tartufo e liquirizia - La penultima serata di “Chimica e Cucina” di questa stagione vedrà come protagonisti tre alimenti per preparare dei piatti raffinati di una cucina gourmet: uovo, tartufo e liquirizia. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei loro aspetti organolettici, nutrizionali, storici e... 🔗genovatoday.it

Re Carlo a Ravenna, il sovrano pianta la quercia donata da Mattarella - Nell’ultimo giorno della sua visita in Italia con la consorte Camilla, Re Carlo d’Inghilterra ha piantato una quercia, donata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel giardino di Villa Wolkonsky, la residenza a Roma dell’ambasciatore britannico. Il sovrano è stato ricevuto dal Ceo dell’Alleanza della Bioeconomia circolare Marca Palahì. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Attenti alla pianta che provoca ustioni e cecità. Cos’è la panace di Mantegazza e dove si trova in Lombardia; Attenzione alla pianta insospettabile che provoca ustioni: ecco qual è e dove si trova; Attenti alla pianta velenosa: Si trova anche nei parchi italiani; In Sardegna spunta la pànace, pianta che può provocare cecità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Attenti alla pianta che provoca ustioni e cecità. Cos’è la panace di Mantegazza e dove si trova in Lombardia - Sui social della Regione è apparso un appello a fare attenzione, specie lungo i corsi d’acqua, dove la pianta Heracleum mantegazzianum cresce in modo invasivo ... 🔗ilgiorno.it