Attacco russo a Kharkiv edifici distrutti e 40 morti le immagini dei soccorsi

© Iltempo.it - Attacco russo a Kharkiv, edifici distrutti e 40 morti, le immagini dei soccorsi Kharkiv, 03 maggio 2025 Secondo quanto riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky un Attacco russo avrebbe colpito Kharkiv, danneggiando edifici residenziali e uccidendo 40 persone. Le immagini dei soccorsi. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 (Agenzia Vista), 03 maggio 2025 Secondo quanto riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky unavrebbe colpito, danneggiandoresidenziali e uccidendo 40 persone. Ledei. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

Attacco russo a Kharkiv: edifici distrutti e incendi dopo il raid - Almeno 45 persone sono rimaste ferite a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, colpita da un massiccio attacco con droni russi. Secondo il Servizio di emergenza statale, l'attacco ha distrutto edifici residenziali, infrastrutture e automobili. Il servizio di emergenza ha anche riferito che sono scoppiati incendi in varie parti della città. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, attacco russo a Kharkiv: un morto - Attacco russo con bombe teleguidate nel villaggio di Tokarivka Druha, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. “Un uomo di 48 anni è morto a causa dell’attacco e due donne sono rimaste ferite”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riportano i media ucraini. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che i colloqui di pace con la Russia sono in corso e ha sottolineato che gli Stati Uniti “vorrebbero che si fermassero” poiché la guerra sta causando la morte di migliaia di persone. 🔗lapresse.it

Ucraina, un morto e 26 feriti in attacco russo a Kharkiv - Una persona è morta e altre 26, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Kharkiv. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco della città Ucraina, Ihor Terekhov, stando a quanto riporta Ukrinform. “Secondo le informazioni preliminari, gli attacchi su Kharkiv sono stati effettuati con missili balistici equipaggiati con munizioni a grappolo. Ecco perché le aree colpite sono così estese”, ha scritto. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: “Drone navale ha abbattuto un jet russo”; Ucraina, attacchi russi su Kharkiv: edifici in fiamme e auto distrutte; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Parata del 9 maggio, Zelensky minaccia: non posso garantire la sicurezza. Il Cremlino: provocazione, Kiev potrebbe non vedere il giorno dopo; Attacco russo a Kharkiv, edifici distrutti e 40 morti, le immagini dei soccorsi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Attacchi russi su Kharkiv: edifici in fiamme e auto distrutte - Sono circa 50 le persone ferite dai droni russi lanciati su Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Lo hanno annunciato le autorità locali. L'attacco è avvenuto poche ore dopo i r aid aerei ... 🔗msn.com

Kharkiv è stata attaccata da decine di droni "shahed" russi: il video diffuso da Zelensky - Le immagini dopo il bombardamento russo, il presidente ucraino: "La Russia sta colpendo le zone residenziali proprio mentre gli ucraini sono a casa, mentre mettono a letto i figli. Solo dei demoni pot ... 🔗msn.com

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta |Attacco russo con i droni a Kharkiv, edifici in fiamme e decine di feriti - Le notizie di sabato 3 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Kiev e Usa firmano l'accordo sulle terre rare, copre 57 minerali. Cosa prevede e quali sono le potenziali «trappole» per Kiev. 🔗corriere.it