Attacco israeliano a Khan Yunis | 11 morti tra cui tre bambini

© Quotidiano.net - Attacco israeliano a Khan Yunis: 11 morti, tra cui tre bambini Attacco israeliano notturno sul campo profughi di Khan Yunis ha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre bambini. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha riferito che 11 persone sono state uccise "dopo il bombardamento della casa della famiglia Al-Bayram nel campo di Khan Yunis", nel sud di Gaza, dicendo all'Afp che otto delle vittime appartenevano alla stessa famiglia allargata, tra cui un bambino e una bambina, entrambi di un anno, e un neonato di un mese. Contattato dall'Afp, l'esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni immediate sull'Attacco. 🔗 L'agenzia per la Protezione civile di Gaza ha dichiarato che unnotturno sul campo profughi diha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha riferito che 11 persone sono state uccise "dopo il bombardamento della casa della famiglia Al-Bayram nel campo di", nel sud di Gaza, dicendo all'Afp che otto delle vittime appartenevano alla stessa famiglia allargata, tra cui un bambino e una bambina, entrambi di un anno, e un neonato di un mese. Contattato dall'Afp, l'esercitonon ha rilasciato dichiarazioni immediate sull'. 🔗 Quotidiano.net

Hamas:"Attacco israeliano a Khan Yunis" - 14.00 La protezione civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas ha riferito di un attacco israeliano nella zona di Khan Yunis, nel parte meridionale della enclave palestinese: 4 morti e 6 feriti. In un comunicato stampa della protezione civile si parla di "bombardamento di artiglieria e fuoco di carri armati israeliani contro aree ai margini della città di Abassan al-Kabira, a est di Khan Yunis". 🔗servizitelevideo.rai.it

Gaza, attacco israeliano a Khan Younis: 10 morti - L’agenzia per la difesa civile di Gaza, controllata da Hamas, ha fatto sapere che 10 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno nei pressi della città meridionale di Khan Younis. Lo riporta ‘The Times of Israel’. Israele, Idf intercetta missile lanciato da Houthi Un missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen è stato intercettato con successo dalle difese aeree, afferma l’esercito. 🔗lapresse.it

Gaza, raid israeliano su Khan Yunis e Rafah, colpita una moschea, 9 morti tra cui 2 bambini; 1249 vittime da rottura tregua - VIDEO - Mentre sulla Striscia continuano gli attacchi dello stato ebraico, Netanyahu vola a Washington in visita a Donald Trump Su Gaza è arrivato nella notte un nuovo raid israeliano che ha colpito le città di Khan Yunis e Rafah, tra i bersagli una moschea e un quartiere residenziale; sale così a 12 🔗ilgiornaleditalia.it

