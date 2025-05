Attacco alla privacy di Lotito | conversazione rubata e diffusa

© Ilfogliettone.it - Attacco alla privacy di Lotito: conversazione rubata e diffusa

Lotito. Il suo numero di cellulare sarebbe stato clonato e una conversazione telefonica registrata in modo fraudolento. Un atto che Lotito ha definito “vile e intollerabile”, condannandolo con fermezza poiché rappresenta una chiara violazione della sua privacy e dei principi di legalità. Nel pomeriggio, il senatore si è recato presso la Questura di Roma per sporgere denuncia, offrendo piena collaborazione alle forze dell’ordine.Claudio LotitoÈ stata inoltre richiesta l’immediata rimozione e cancellazione di un video, circolato sui social, che mostra in modo visibile il numero telefonico di Lotito.“Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – ha dichiarato Lotito – e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo Attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia. 🔗 Un episodio di estrema gravità ha sconvolto nelle ultime ore il senatore di Forza Italia Claudio. Il suo numero di cellulare sarebbe stato clonato e unatelefonica registrata in modo fraudolento. Un atto cheha definito “vile e intollerabile”, condannandolo con fermezza poiché rappresenta una chiara violazione della suae dei principi di legalità. Nel pomeriggio, il senatore si è recato presso la Questura di Roma per sporgere denuncia, offrendo piena collaborazione alle forze dell’ordine.ClaudioÈ stata inoltre richiesta l’immediata rimozione e cancellazione di un video, circolato sui social, che mostra in modo visibile il numero telefonico di.“Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – ha dichiarato– e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimoalle comunicazioni personali, assicurandoligiustizia. 🔗 Ilfogliettone.it

Approfondimenti da altre fonti

Lotito all’attacco: «Società che spendono e spandano non hanno neanche i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai ad eliminare certe squadre blasonate?» - di Redazione JuventusNews24Lotito: «Grandi club senza requisiti per iscriversi al campionato». Il presidente della Lazio tuona: le sue parole Claudio Lotito, ospite del corso per Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS, ha lanciato un duro attacco sulla Serie A. Ecco le parole del presidente della Lazio, una delle squadre in lotta con la Juventus per il quarto posto. LOTITO – «Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. 🔗juventusnews24.com

Lotito non ci sta, attacco alla Lega: “Mancanza di uniformità” - “Ha aggravato ulteriormente una situazione già di per sé delicata”. Decisione presa su Genoa-Lazio di domani pomeriggio La Lazio non ci sta. Il club di Lotito va all’attacco della Lega Serie A esprimendo “il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova”. La nota del club biancoceleste si riferisce allo spostamento dell’incontro col Genoa a domani sera, ore 18. 🔗calciomercato.it

Serie A, attacco diretto di Lotito: “Ci sono società tecnicamente fallite” - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha effettuato un grande attacco nei confronti di molti club del campionato italiano. Claudio Lotito ha fatto prevalere come sempre il suo buon senso e la sua stravaganza. Il presidente della Lazio ha avuto modo di “togliersi dei sassolini dalle scarpe”. Ha espresso i suoi pensieri senza freni, com’è solito fare da svariati anni a questa parte. “Tante squadre di Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato”, la sentenza di Lotito Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto come ospite del corso da Team Manager organizzato ... 🔗rompipallone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lotito sguazza in Lega per i conti della sua Lazio?; Attacco alla privacy di Lotito: conversazione rubata e diffusa; Lazio, Lotito in questura: “Cellulare clonato, atto vile e intollerabile”; Lotito denuncia: Numero clonato, conversazione registrata in modo fraudolento. Atto vile (VIDEO). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, Lotito è una furia: "Numero di cellulare clonato, presentata denuncia" - Lo ha dichiarato in una nota il presidente del club biancoceleste: "Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti" ... 🔗msn.com

Lazio furibonda: "Attacco coordinato in un momento cruciale della stagione" - Dopo la denuncia presentata dal presidente Lotito per la telefonata registrata, arriva il comunicato del club, che tira in ballo anche Bernabé ... 🔗msn.com

Lotito presenta denuncia per la telefonata virale e afferma che il cellulare "è stato clonato" - Il presidente della Lazio Claudio Lotito presenta una denuncia in relazione alla presunta telefonata in cui spara a zero contro i calciatori ... 🔗virgilio.it