Attacco a un ospedale di medici senza frontiere in Sud Sudan | almeno sette morti e venti feriti

© Dayitalianews.com - Attacco a un ospedale di medici senza frontiere in Sud Sudan: almeno sette morti e venti feriti medici senza frontiere a Old Fangakalmeno sette persone hanno perso la vita e venti sono rimaste ferite in seguito a un violento bombardamento che ha colpito un ospedale gestito da medici senza frontiere (MSF) nel Sud Sudan.L’organizzazione umanitaria ha riferito che l’Attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino, precisamente alle 4:00, quando uno dei suoi centri sanitari situato a Old Fangak è stato colpito, provocando gravi perdite sia in termini umani che materiali.Distrutte tutte le forniture medicheNel comunicato ufficiale, MSF ha spiegato che la farmacia dell’ospedale è stata completamente distrutta e che tutte le scorte mediche sono andate perdute. “Ci sono segnalazioni di numerosi feriti e diverse vittime”, si legge nella nota. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpita una struttura dia Old Fangakpersone hanno perso la vita esono rimaste ferite in seguito a un violento bombardamento che ha colpito ungestito da(MSF) nel Sud.L’organizzazione umanitaria ha riferito che l’è avvenuto nelle prime ore del mattino, precisamente alle 4:00, quando uno dei suoi centri sanitari situato a Old Fangak è stato colpito, provocando gravi perdite sia in termini umani che materiali.Distrutte tutte le forniture medicheNel comunicato ufficiale, MSF ha spiegato che la farmacia dell’è stata completamente distrutta e che tutte le scorte mediche sono andate perdute. “Ci sono segnalazioni di numerosie diverse vittime”, si legge nella nota. 🔗 Dayitalianews.com

