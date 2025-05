Atletico Ascoli chiude la stagione con la salvezza e sfida al Sora

© Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli chiude la stagione con la salvezza e sfida al Sora stagione in casa Atletico Ascoli si cerca di mantenere alta la concentrazione proprio per chiudere al meglio un’annata comunque positiva con la salvezza agguantata con due giornate di anticipo. Il tutto in un girone agguerrito come è stato il Girone F di questo anno dove squadre anche molto attrezzate come Teramo, L’Aquila, Chieti e Ancona hanno faticato a recitare un ruolo da protagoniste. Domani alle 15 allo stadio Del Duca si chiuderà il campionato con la sfida contro il Sora ancora invischiato nella lotta retrocessione e che attualmente disputerebbe i playout contro la Civitanovese."Speravamo di poter conquistare i playoff - ha commentato il capitano dell’Atletico Ascoli, Matteo D’Alessandro – ma ci teniamo stretta questa salvezza. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre dato il massimo e anche domenica scorsa a Termoli al cospetto di un avversario assetato di punti salvezza, abbiamo fatto il nostro dovere nonostante non avessimo più nulla da chiedere alla classifica. 🔗 Alla vigilia dell’ultimo appuntamento dellain casasi cerca di mantenere alta la concentrazione proprio perre al meglio un’annata comunque positiva con laagguantata con due giornate di anticipo. Il tutto in un girone agguerrito come è stato il Girone F di questo anno dove squadre anche molto attrezzate come Teramo, L’Aquila, Chieti e Ancona hanno faticato a recitare un ruolo da protagoniste. Domani alle 15 allo stadio Del Duca sirà il campionato con lacontro ilancora invischiato nella lotta retrocessione e che attualmente disputerebbe i playout contro la Civitanovese."Speravamo di poter conquistare i playoff - ha commentato il capitano dell’, Matteo D’Alessandro – ma ci teniamo stretta questa. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre dato il massimo e anche domenica scorsa a Termoli al cospetto di un avversario assetato di punti, abbiamo fatto il nostro dovere nonostante non avessimo più nulla da chiedere alla classifica. 🔗 Sport.quotidiano.net

