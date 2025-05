Atletica show di Nadia Battocletti a Tokyo | è record europeo nei 5 km su strada

Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14'322 a Tokyo. Nella capitale giapponese, che a settembre ospiterà i Mondiali, abbassa di sette secondi il primato stabilito in questa stagione dall'olandese Diane Van Es con 14'39» nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio.

Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di corsa su strada: Nadia Battocletti prova una nuova avventura - Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei di corsa su strada, che si disputeranno nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio. Le località del Belgio ospiteranno la prima edizione di questa manifestazione, a cui il Bel Paese si presenterà con una delle sue stelle più luminose. Nadia Battocletti ha infatti deciso di onorare l’impegno: l’argento sui 10. 🔗oasport.it

Atletica, Nadia Battocletti vince il Cross Country Tour 2024/2025 - La grande stagione di Nadia Battocletti nel cross è stata certificata dalla vittoria del Cross Country Tour 2024/2025. Il risultato è stato reso ufficiale dalla World Athletics nelle scorse ore nel proprio sito. La campionessa azzurra nel circuito ha centrato risultati di altissimo livello, a partire dalla vittoria ad Alcobendas, in Spagna, dove ha avuto la meglio su rivali come la tedesca Klosterhalfen. 🔗sportface.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: è il momento di Nadia Battocletti nei 3000 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 SI PARTE! 20.43 Due minuti all’evento probabilmente più atteso in casa Italia. Infatti fra pochissimo cominceranno i 3000 metri femminili, gara in cui vedremo all’opera Nadia Battocletti. La trentina si cimenterà su una distanza breve se confrontata ai due chilometraggi in cui siamo abituata a vederla: avversaria numero uno l’etiope Gudaf Tsegay. 20. 🔗oasport.it

