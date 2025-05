Atletica Kerley arrestato a Miami Russell sfiora il record del mondo sui 100 hs world lead sui 200

L'Ansin Sports Complex di Miramar (Miami, Florida) ha regalato una spaziale gara dei 100 ostacoli, il vero fiore all'occhiello della prima giornata del Grand Slam Track. Il duello tra le statunitensi Masai Russell e Tia Jones ha acceso la serata d'apertura della seconda tappa di questa competizione speciale voluta da Michael Johnson e caratterizzata da un montepremi decisamente interessante nel panorama dell'Atletica.Supportate da un vento che soffiava a 2,0 ms (letteralmente al limite imposto dal regolamento per l'omologazione dei risultati a fini statistici), le due padrone di casa si sono prodigate in uno spalla a spalla concluso con la seconda e la terza prestazione mondiale della storia. Russell si è imposta in 12.17, Jones ha concluso in seconda piazza con il crono di 12.19: entrambe hanno avvicinato il record del mondo, quel 12.

Atletica: il bronzo olimpico Fred Kerley fermato a Miami per aggressione - Il velocista statunitense Fred Kerley, che ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri, è stato arrestato per aggressione. L’atleta è stato fermato dalle autorità dopo un incidente avvenuto a margine del Grand Slam Track, in scena a Miami. Kerley avrebbe dovuto gareggiare sia domani che domenica. L’annuncio arriva dagli organizzatori della gara in Florida: “Fred Kerley è stato arrestato ieri sera. 🔗sportface.it

Fred Kerley, medaglia olimpica nei 100 metri, arrestato per rissa: escluso dal Grande Slam di Miami - L'ex campione del mondo dei 100 metri, nonché due volte medaglia ai Giochi, Fred Kerley è stato arrestato dalla polizia di Miami alla vigilia del secondo turno del Grand Slam Track, un evento per velocisti creato da Michael Johnson. Sarebbe stato stato accusato di aggressione con percosse, a seguito di una rissa in un hotel.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Atletica leggera, Jacobs al debutto nei 200 di Miami - Milano, 20 marzo 2025 - Comincia dai 200 metri e dalla staffetta la stagione all’aperto di Marcell Jacobs. “Sabato sarò a Miami per una gara di allenamento - ha annunciato l’azzurro sulla sua pagina Instagram - Non vedo l’ora di tornare in pista perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi. 🔗sport.quotidiano.net

