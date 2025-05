Atletica Diamond League | Duplantis tocca i 6 11 100 metri a Simbine

Duplantis vince la prova di salto con l'asta nel secondo meeting di Diamond League in Cina a Keiqao. L'olimpionico svedese, alla prima uscita outdoor del 2025, batte il greco, bronzo a Parigi 2024, Emmanouil Karalis (6.01) toccando i 6.11. Tentato, a vittoria già assicurata, senza successo il record del mondo di 6.28. Nei 100 metri la spunta Akani Simbine. Il sudafricano scende sotto i 10? e taglia il traguardo in 9?98 precedendo in volata il giamaicano, argento a Parigi 2024, Kishane Thompson (9?99) e il botswano Letsile Tebogo (10?03). Nel salto triplo il portoghese Pedro Pichardo batte di soli tre centimetri il giamaicano Jordan Scott. 17.03 per l'argento olimpico in carica, 17.00 per l'americano. Terzo il cinese Yaming Zhu (16.92).

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’atletica leggera: all’Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via. La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con un parterre di altissimo livello. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 GETTO DEL PESO – Prima posizione per Jessica Schilder!! Il peso dell’olandese atterra a 20.47. 12.24 SALTO IN ALTO – Tatiana Gkousin è la prima atleta a saltare con successo la misura di 1.84. 12.23 SALTO IN ALTO – Errore ad 1.84 per Pihela e Levchenko. 12.22 GETTO DEL PESO – Arriva subito un record del meeting con Chase Jackson che ha lanciato il peso a 20. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA: Tinch vola sui 110hs! Duplantis cerca la gran misura - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Tutto pronto per il via dei 200 metri femminili. Ecco la lista di partenza. 1 WESSOLLY Jessica-Bianca GER 11 DEC 1996 22.50 22.84 26 2 JÆGER Henriette NOR 30 JUN 2003 22.58 23.04 23 3 HUNT Amy GBR 15 MAY 2002 22.42 23.06 17 4 KONÉ Maboundou CIV 16 MAY 1997 22.53 12 5 ADELEKE Rhasidat IRL 29 AUG 2002 22.34 22.57 6 PRANDINI Jenna USA 20 NOV 1992 21.89 22. 🔗oasport.it

