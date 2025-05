Atletica | Battocletti record europeo a Tokyo nei 5000 metri

Battocletti. Impegnata a Tokyo, dove a settembre si disputeranno i Mondiali outdoor, l’azzurra fa segnare il nuovo record europeo correndo in 14’32” nei 5000 metri. Battocletti abbassa di sette secondi la miglior prestazione stagionale firmata dall’olandese Diane Van Es, con 14:39 nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio. Battuto invece di tredici secondi il suo primato italiano di 14:45 siglato nell’ottobre 2023 a Riga. Un’altra grande prova dell’argento olimpico di Parigi nei 10.000 metri, quattro volte regina d’Europa in meno di un anno, fresca di medaglia d’oro sui 10 km a Lovanio dopo i trionfi su pista, 5000 e 10.000 a Roma, e nel cross ad Antalya. “Questo record significa tanto per me. È stata una gara molto veloce, qui ho realizzato un sogno e spero di riuscirci anche ai prossimi Mondiali”, le parole della 25enne delle Fiamme Azzurre. 🔗 Ennesima impresa di Nadia. Impegnata a, dove a settembre si disputeranno i Mondiali outdoor, l’azzurra fa segnare il nuovocorrendo in 14’32” neiabbassa di sette secondi la miglior prestazione stagionale firmata dall’olandese Diane Van Es, con 14:39 nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio. Battuto invece di tredici secondi il suo primato italiano di 14:45 siglato nell’ottobre 2023 a Riga. Un’altra grande prova dell’argento olimpico di Parigi nei 10.000, quattro volte regina d’Europa in meno di un anno, fresca di medaglia d’oro sui 10 km a Lovanio dopo i trionfi su pista,e 10.000 a Roma, e nel cross ad Antalya. “Questosignifica tanto per me. È stata una gara molto veloce, qui ho realizzato un sogno e spero di riuscirci anche ai prossimi Mondiali”, le parole della 25enne delle Fiamme Azzurre. 🔗 Sportface.it

Cosa riportano altre fonti

Atletica, Nadia Battocletti vola in Giappone: caccia al record europeo nei 5 km su strada - Nadia Battocletti sarà la stella della Tokyo Speed Race 2025, in programma questo weekend nella capitale nipponica. La regina del mezzofondo europeo è in viaggio oggi verso il Giappone, dove la attende una nuova sfida sulla distanza dei 5 chilometri con l’obiettivo di firmare nuovi record e proseguire il suo ottimo avvio di stagione dopo il recente oro continentale in Belgio nei 10 km su strada. La 25enne trentina, detentrice attualmente di quattro titoli europei su tre superfici diverse e vice-campionessa olimpica in carica sui 10. 🔗oasport.it

Europei di Corsa su Strada, la favola di Battocletti continua: oro europeo e record italiano nei 10 km - Vince ancora Nadia Battocletti. È un’altra giornata trionfale per la fuoriclasse che conquista l’oro nei 10 chilometri agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio, e trascina al successo anche la squadra azzurra. Un assolo entusiasmante, a ritmo di record italiano con il tempo di 31:10 sotto una leggera pioggia migliorando di nove secondi il suo primato dell’anno scorso, dopo l’attacco intorno al settimo chilometro che la rende imprendibile per le avversarie. 🔗ilfaroonline.it

Atletica, Ingebrigtsen doppio record del mondo. Fabbri avvicina i 22, Battocletti regala primati - La tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) andata in scena a Lievin (Francia) ha regalato grande spettacolo. La copertina è tutta per il norvegese Jakob Ingebrigtsen, che nella stessa gara ha firmato due record del mondo: ha infatti chiuso il miglio (1.609,34 metri) in 3:45.14 togliendo un secondo e mezzo al precedente primato siglato sabato sera da da Yared Nuguse e al passaggio dei 1500 metri è stato preso il tempo di 3:29. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atletica: Nadia Battocletti fa record europeo 5 km su strada; Battocletti show: record europeo nei 5 km!; Nadia Battocletti continua a volare: record europeo nei 5km su strada con il tempo di 14'32; Battocletti record europeo nei 5 km su strada. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atletica: Nadia Battocletti fa record europeo 5 km su strada - Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14'322 a Tokyo. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Atletica, Battocletti record europeo 5 km a Tokyo con 14:32 - Roma, 3 mag. (askanews) – Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14:32 a Tokyo. Nella capitale ... 🔗askanews.it

Atletica: Battocletti record europeo a Tokyo nei 5000 metri - Ennesima impresa di Nadia Battocletti. Impegnata a Tokyo, dove a settembre si disputeranno i Mondiali outdoor, l’azzurra fa segnare il nuovo record europeo correndo in 14’32” nei 5000 metri. Battoclet ... 🔗sportface.it