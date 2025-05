Atleti sul ring contro il cyberbullismo Giustizia per Vincent Plicchi

cyberbullismo, a Bologna si combatte (anche) sul ring. Nel ricordo di Vincent Plicchi (Inquisitor Ghost), giovane content creator bolognese vittima di cyberbullismo.Il 23 maggio alle 18 alla Kappao Factory in via Zanardi 843a, si terrà una serata speciale dove fighters, Atleti e amici della palestra si affronteranno sul ring per incontri di sparring con l'obiettivo di mandare un messaggio forte e chiaro contro il fenomeno del cyberbullismo. "Lasciali parlare", è il titolo eloquente dell'iniziativa. Il ricavato sarà destinato all'Aics, Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting.Chi era Vincent PlicchiVincent Plicchi aveva 23 anni. Si è suicidato in diretta su TikTok la sera di martedì 10 ottobre 2023. Il web era il suo mondo: influencer seguitissimo, aveva 300mila follower.

