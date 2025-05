Athletic Club Palermo vittoria in Supercoppa Bino Abisso | battuto 1-0 il Milazzo

Athletic Club Palermo che vince la Supercoppa Regionale – 1° Trofeo Bino Abisso – grazie alla vittoria per 1-0 sul Milazzo, vincitore del girone B di Eccellenza, sul neutro del Biagio Fresina di Sant'Agata di Militello. Ai nerorosa di Filippo Raciti è.

