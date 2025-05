Atalanta in 21 anche a Monza Nessun rientro Kossounou verso la conferma in difesa

Nessun rientro, Nessuna nuova defezione. L'Atalanta afronta la trasferta di Monza nella 35ª giornata di Serie A con lo stesso gruppo di 21 giocatori che si era visto a San Siro e poi contro il Lecce, nelle ultime due uscite.Restano sempre ai box Stefan Posch e Marco Palestra, unici due infortunati "recuperabili" prima della fine della stagione, visto che per Scamacca, Scalvini e Kolasinac se ne riparlerà in estate o persino più tardi.Né il centrale austriaco né l'esterno classe 2005 hanno ancora fatto rientro in gruppo, essendosi limitati al lavoro individuale seguendo un programma personalizzato.In difesa il favorito è Kossounou, più avanti rispetto a Toloi dopo l'ora di gioco disputata con il Lecce. Ballottaggi sulle fasce e nel tridente, con Pasalic avvantaggiato su De Ketelaere.

