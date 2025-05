Atalanta | Gasperini punta sul tridente per il derby contro il Monza

© Sport.quotidiano.net - Atalanta: Gasperini punta sul tridente per il derby contro il Monza Atalanta prepara il tridente per il derby lombardo contro il Monza. In vista della sfida di domani, all’U-Power Stadium, Gasperini si prepara a riproporre il modulo offensivo risultato vincente soprattutto nella seconda metà del 2024, quando Charles De Ketelaere incantava e concretizzava, con un rendimento da top player europeo. Basti vedere le sue statistiche aggiornate a fine anno: 15 gol e 14 assist nell’ultimo anno e mezzo di serie A, dall’agosto 2023 al dicembre 2024. Cinque gol e cinque assist nel girone d’andata. Poi il nulla, soltanto un assist a febbraio nel facile 5-0 al Bentegodi contro il Verona. Tutto lì, in termini di impatto il 2025 del 24enne talento fiammingo, che in campionato non segna da 136 giorni, dalla doppietta decisiva nella vittoria casalinga contro l’Empoli del 22 dicembre. 🔗 L’prepara ilper illombardoil. In vista della sfida di domani, all’U-Power Stadium,si prepara a riproporre il modulo offensivo risultato vincente soprattutto nella seconda metà del 2024, quando Charles De Ketelaere incantava e concretizzava, con un rendimento da top player europeo. Basti vedere le sue statistiche aggiornate a fine anno: 15 gol e 14 assist nell’ultimo anno e mezzo di serie A, dall’agosto 2023 al dicembre 2024. Cinque gol e cinque assist nel girone d’andata. Poi il nulla, soltanto un assist a febbraio nel facile 5-0 al Bentegodiil Verona. Tutto lì, in termini di impatto il 2025 del 24enne talento fiammingo, che in campionato non segna da 136 giorni, dalla doppietta decisiva nella vittoria casalingal’Empoli del 22 dicembre. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini prepara l’addio all’Atalanta ma punta lo Scudetto: “Dobbiamo credere nell’impossibile” - Gasperini prepara l'addio all'Atalanta ma punta lo Scudetto: "Dobbiamo credere nell'impossibile. Quando sono ripartito dopo l’Europa League avevo in mente solo quello"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

Inter, l’Atalanta crede nella vittoria. Gasperini studia mossa a sorpresa in attacco – CdS - L’Atalanta non vuole smettere di sognare e lo scontro diretto di domenica contro l’Inter rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni nerazzurre. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini studia una mossa a sorpresa a supporto degli attaccanti. SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta arriva alla sfida in casa contro l’Inter con grande determinazione, dopo aver umiliato la Juventus all’Allianz Stadium. 🔗inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta: Gasperini punta sul tridente per il derby contro il Monza; Atalanta, il ritorno dei Tre Tenori: Gasperini punta sul tridente dei big contro l'Empoli; Atalanta, il tridente non basta: con Maldini Gasperini trova soluzioni e gol alternativi; Atalanta, Gasperini prepara il tridente pesante per la gara contro Ranieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta: Gasperini punta sul tridente per il derby contro il Monza - Gasperini ripropone il tridente offensivo per il derby lombardo. De Ketelaere cerca il rilancio dopo mesi difficili. 🔗sport.quotidiano.net

Atalanta, la lunga crisi del tridente che non osa più - L'Atalanta continua a perdere terreno in classifica. E ora la squadra di Gian Piero Gasperini è stata risucchiata nella lotta per la zona Champions. Ma quali sono i motivi di questo evidente calo? 🔗informazione.it

Incredibile Atalanta, Lookman sostituito per sbaglio e Gasperini punta il dito - È l'amaro commento di Gian Piero Gasperini, intervenuto al termine della gara interna contro la Lazio, che ha visto l'Atalanta rimediare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Inter e ... 🔗tuttosport.com