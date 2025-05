Atalanta a 360 minuti dalla fine la grande occasione per lo scatto Champions

© Bergamonews.it - Atalanta, a 360 minuti dalla fine la grande occasione per lo scatto Champions occasione sprecata non solo per la brutta figura dal punto di vista morale, ma anche per la classifica dell’Atalanta, che vincendo avrebbe mosso un enorme passo in avanti verso la Champions League, soprattutto alla luce dei pareggi di Bologna e Lazio. Avrebbe significato essere a +6 sul quinto posto, invece dal +5 si è passati al +4 per la vittoria della Juventus che ha ricucito un minimo il divario.Siamo al calcolo sui millimetri, ovviamente. E comunque i risultati della settimana scorsa non hanno pregiudicato il fatto che all’Atalanta bastano – si fa per dire – soltanto altri 7 punti da conquistare da qui a fine campionato, in 4 giornate, in 360 minuti. 🔗 Un approccio definito “arrogante” in una partita che di calcio aveva davvero poco da esprimere. Il pareggio casalingo contro il Lecce resta un’sprecata non solo per la brutta figura dal punto di vista morale, ma anche per la classifica dell’, che vincendo avrebbe mosso un enorme passo in avanti verso laLeague, soprattutto alla luce dei pareggi di Bologna e Lazio. Avrebbe significato essere a +6 sul quinto posto, invece dal +5 si è passati al +4 per la vittoria della Juventus che ha ricucito un minimo il divario.Siamo al calcolo sui millimetri, ovviamente. E comunque i risultati della settimana scorsa non hanno pregiudicato il fatto che all’bastano – si fa per dire – soltanto altri 7 punti da conquistare da qui acampionato, in 4 giornate, in 360. 🔗 Bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Juve Atalanta, in che posizione gioca Yildiz? Le indicazioni dei primi minuti non lasciano dubbi - di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, in che posizione gioca Yildiz? Ecco il ruolo del turco e di McKennie nei primi minuti della sfida È iniziata da pochi minuti Juve Atalanta ma è da subito chiara la posizione di Yildiz e di conseguenza quelle di Thuram e Nico Gonzalez. Il turco, che nella formazione iniziale bianconera sembrava dover giocare nel ruolo di trequartista, gioca sulla fascia destra. 🔗juventusnews24.com

Atalanta Cagliari 0-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO a Bergamo. Match molto monotono - Al Gewiss Stadium il match valido per la giornata numero 25 di Serie A Atalanta Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Cagliari Coppa Italia, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A ATALANTA CAGLIARI LIVE: CRONACA INTGRALE DEL MATCH DI SERIE A 2024/2025 […] 🔗calcionews24.com

Che fine ha fatto l'Atalanta? - «Partiamo da una premessa. L’Atalanta dopo questa partita è terza in classifica». Persino a Gian Piero Gasperini viene da ridere per la prudenza del giornalista che gli si avvicina come un guardiano dello zoo che deve nutrire una tigre affamata. Pochi giorni prima Gasperini aveva negato la crisi dell’Atalanta parlando di una situazione in classifica positiva come mai negli ultimi anni, passando un colpo di spugna sulla sconfitta di Firenze in cui l’Atalanta non aveva tirato neanche una volta in porta. 🔗ultimouomo.com

Su questo argomento da altre fonti

Atalanta, a 360 minuti dalla fine la grande occasione per lo scatto Champions; Le probabili formazioni della 35^ giornata; Serie A, la corsa alla Champions e all'Europa: chi è in vantaggio negli scontri diretti? La situazione; Corsa alla Champions League, sei squadre per due posti: scontri diretti e classifica avulsa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Atalanta abbatte i tabù: gol, vittoria e fine del digiuno casalingo - L’Atalanta torna a segnare e a vincere in casa, battendo il Bologna con un netto 2-0 che spazza via una serie di record negativi che si trascinavano da inizio 2025. La rete iniziale di Mateo Retegui ... 🔗calcioatalanta.it

E' finita dopo 32' minuti la gara di Nuno Tavares contro l'Atalanta a causa dell'ennesimo problema muscolare. - Il terzino sinistro dopo aver saltato la gara contro il Bologna e quella della ripresa contro il Torino aveva iniziato la gara in maniera positiva fino a che non si è improvvisamente accasciato a ... 🔗noibiancocelesti.com

Atalanta-Lecce 1-1: video, gol e highlights - Un rigore per parte e al Gewiss finisce pari. Al 27’ rigore per un fallo di mano di Hien su colpo di testa di Baschirotto e Karlsson porta avanti gli ospiti. Nella ripresa occasione clamorosa per Pier ... 🔗sport.sky.it