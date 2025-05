Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1 | che succede se nella scuola si perde un posto nella scuola? E se classe di concorso è in esubero?

concorso scuola secondaria PNRR1 è assunto dapprima a tempo determinato e l'a.s. successivo in ruolo, previo conseguimento dell'abilitazione. Cosa succede se si perde il posto nella scuola in cui si sta svolgendo il servizio a tempo determinato? L'articolo Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: che succede se nella scuola si perde un posto nella scuola? E se classe di concorso è in esubero? . 🔗 Il vincitore non abilitato delsecondariaè assunto dapprima a tempo determinato e l'a.s. successivo in, previo conseguimento dell'abilitazione. Cosase siilin cui si sta svolgendo il servizio a tempo determinato? L'articoloinnon: chesesiun? E sediè in? . 🔗 Orizzontescuola.it

