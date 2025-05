Assunto Il buon primo maggio di Michele

Michele ha concluso il suo tirocinio all'interno di una delle cucine di PizzAut, il "laboratorio di inclusione sociale" che gestisce due ristoranti fra Brianza e Milanese, fondato da Nico Acampora. Michele è autistico, come tanti dei suoi colleghi che hanno trovato una prospettiva e un'occasione fra le sale e i fornelli di Monza e Cassina de' Pecchi. Michele sa che il suo periodo in pizzeria sta terminando. Alla fine, il senso del lavoro può anche essere un sorriso, un'esplosione di gioia. Il lavoro che troppo spesso uccide, che lotta con i salari "inadeguati", con l'ansia sorda per un futuro instabile, un'industria che trema, la cassa integrazione e le insidie della nuova tecnologia che rischia di svuotare fabbriche e uffici. Il lavoro è però anche una conquista.

Meloni: "Buon Primo maggio a chi lavora e a chi non si arrende" - AGI - "Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", scrive la premier. 🔗agi.it

Il cardinale Zuppi ai giornalisti: “Buon primo maggio, preoccupiamoci delle morti sul lavoro” | VIDEO - Il cardinale Matteo Maria Zuppi svia le domande sul Conclave e sulla sua possibile elezione spostando l’attenzione sulla festività del 1° maggio. Intercettato dai giornalisti fuori dal Vaticano, al termine della riunione della Congregazione dei cardinali, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha inizialmente scherzato con una cronista che ha affermato: “Non ci sopportate più ormai”. 🔗tpi.it

Savignano sul Rubicone: fine settimana del Primo maggio tra concerti, mercatini, spettacoli e buon cibo - A Savignano sul Rubicone inizia un maggio di festa e tradizioni, con un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini, un omaggio alla Primavera e alla storia locale del Paese. Si comincia giovedì 1 maggio con "Primo maggio Romagnolo", per celebrare la Festa del lavoro tra liscio e... 🔗cesenatoday.it

