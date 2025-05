Associazione musulmana colpita da scritte islamofobe Gesto vile e fascista

© Veronasera.it - Associazione musulmana colpita da scritte islamofobe. «Gesto vile e fascista» Associazione culturale musulmana. Doppio blitz neonazista a San Bonifacio. Il primo, a ridosso del 25 aprile, al Parco dei Tigli. E il. 🔗 Prima una scritta inneggiate ad Hitler lasciata in un parco. Poi, altri simboli e slogan nazisti ed islamofobi scritti con vernice nera su un muro vicino ad un'culturale. Doppio blitz neonazista a San Bonifacio. Il primo, a ridosso del 25 aprile, al Parco dei Tigli. E il. 🔗 Veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Dissesto idrogeologico, incontro a Chieti promosso dall’associazione culturale Theate Magnum - Lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 10, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti, si svolgerà l'incontro–dibattito dal titolo "Il dissesto idrogeologico: pensieri e riflessioni", organizzato dall’associazione culturale Theate Magnum, presieduta dall’avvocato Federico Gallucci... 🔗chietitoday.it

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione - Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. 🔗lanazione.it

Al Vinitaly anche i calici dell’associazione Vignaioli delle colline - Continuano le attività di promozione dell’associazione Vignaioli delle Colline di Riparbella, il gruppo di aziende dell’alta Maremma unito per promuovere un territorio unico a livello vitivinicolo. Il Vinitaly in programma dal 6 al 9 aprile sarà una nuova occasione per presentarsi sotto lo stesso marchio e raccontare il territorio d’origine di questo gruppo di otto aziende, insieme per comunicare i valori condivisi. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Associazione musulmana colpita da scritte islamofobe. «Gesto vile e fascista». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia