Assisi incendio al parcheggio di Piazza Matteotti | struttura chiusa per verifiche

© Laprimapagina.it - Assisi, incendio al parcheggio di Piazza Matteotti: struttura chiusa per verifiche Assisi, Valter Stoppini, ha annunciato la chiusura temporanea del parcheggio di Piazza Matteotti a seguito dell’incendio che ha interessato la struttura. La misura è stata presa a scopo precauzionale per consentire le opportune verifiche tecniche e garantire la sicurezza dell’area.“La struttura viene temporaneamente chiusa totalmente a scopo precauzionale e per consentire le necessarie verifiche” – ha dichiarato il primo cittadino – “Rinnovo il ringraziamento per il lavoro di squadra ai Vigili del fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Polizia locale e alla Protezione civile”.Per ulteriori informazioni, la società che gestisce il parcheggio “Matteotti” ha attivato un indirizzo email dedicato: Il sindaco di, Valter Stoppini, ha annunciato la chiusura temporanea deldia seguito dell’che ha interessato la. La misura è stata presa a scopo precauzionale per consentire le opportunetecniche e garantire la sicurezza dell’area.“Laviene temporaneamentetotalmente a scopo precauzionale e per consentire le necessarie” – ha dichiarato il primo cittadino – “Rinnovo il ringraziamento per il lavoro di squadra ai Vigili del fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Polizia locale e alla Protezione civile”.Per ulteriori informazioni, la società che gestisce il” ha attivato un indirizzo email dedicato: [email protected] . Al momento non risultano feriti, ma la zona resta interdetta al pubblico fino al termine degli accertamenti. 🔗 Laprimapagina.it

Assisi, incendio al parcheggio di Piazza Matteotti: struttura chiusa per verifiche - Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha annunciato la chiusura temporanea del parcheggio di Piazza Matteotti a seguito dell’incendio che ha interessato la struttura. La misura è stata presa a scopo precauzionale per consentire le opportune verifiche tecniche e garantire la sicurezza dell’area. “La struttura viene temporaneamente chiusa totalmente a scopo precauzionale e per consentire le necessarie verifiche” – ha dichiarato il primo cittadino – “Rinnovo il ringraziamento per il lavoro di squadra ai Vigili del fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Polizia locale e alla Protezione ... 🔗laprimapagina.it

Incendio nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi: coinvolte circa 20 auto - Un violento incendio è divampato ad Assisi nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti, al piano -2. Le fiamme hanno interessato una ventina di veicoli, causando un denso fumo e allarme tra i residenti e i passanti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Assisi, Foligno e Perugia. È stato necessario l’impiego anche del carro per il rifornimento bombole e del nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), per monitorare e gestire eventuali rischi legati alla natura dell’incendio. 🔗laprimapagina.it

Incendio in parcheggio interrato: Assisi, fiamme e paura, danni a molte auto - Assisi (Perugia), 2 maggio 2025 – Fiamme e paura in un parcheggio interrato di Assisi. Con una ventina di macchine attaccate dal rogo. Non si registrano fortunatamente conseguenze per le persone, ma i danni sono molti. Una ventina le auto interessate dalle fiamme. Il rogo è accaduto nel parcheggio interrato di piazza Matteotti, al piano -2. Immediato l’allarme: diverse le telefonate ai vigili del fuoco, anche per la maxi colonna di fumo che si è levata sulla città Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Assisi, Foligno e Perugia. 🔗lanazione.it

Fiamme e paura nel parcheggio. A fuoco un garage sotterraneo. Bruciate 20 auto in piazza Matteotti - Assisi, l’incendio sarebbe divampato da una vettura in sosta. Colonna di fumo visibile da Santa Maria degli Angeli. Gravi danni ma nessun ferito. Sequestrati i piani seminterrati. 🔗msn.com

Incendio in parcheggio interrato: Assisi, fiamme e paura, danni a molte auto - Pomeriggio difficile nella città umbra. Il rogo è partito da una vettura e si è poi esteso ad altre. Non ci sono feriti ma i danni sono gravi. Tanti i turisti che affollano la zona in questo ponte del ... 🔗msn.com

Incendio nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi: venti auto coinvolte, intervento in corso - (UNWEB) Assisi. Un incendio si è sviluppato nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi, precisamente al piano -2, coinvolgendo circa venti automobili. 🔗umbrianotizieweb.it