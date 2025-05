Assieme a noi suonano anche i detenuti

© Ilgiorno.it - "Assieme a noi suonano anche i detenuti" anche l’insegnamento della musica, pure ad allievi particolari. Tra le attività che il Corpo Musicale di Villasanta continuerà a portare avanti c’è il progetto solidale “Ottoni in CC“, partito nel 2024: si tratta di corsi di musica per i detenuti della Casa circondariale di Monza, che hanno visto l’adesione entusiasta delle persone recluse e che proseguiranno per tutto quest’anno.Questo mese ci sarà un concerto con la partecipazione attiva di alcuni detenuti, accompagnati dai ragazzi della PiùTost Band del CMV e dalla Color Orchestra dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Milano.A settembre, negli spazi aperti all’interno del carcere, ci sarà poi un’altra esibizione con il Corpo Musicale di Villasanta al completo.Altro pilastro imprescindibile per il CMV sono i corsi di orientamento musicale, che oggi contano su 19 insegnanti, 137 corsi attivi di strumento e canto e 140 allievi. 🔗 Non solo concerti, mal’insegnamento della musica, pure ad allievi particolari. Tra le attività che il Corpo Musicale di Villasanta continuerà a portare avanti c’è il progetto solidale “Ottoni in CC“, partito nel 2024: si tratta di corsi di musica per idella Casa circondariale di Monza, che hanno visto l’adesione entusiasta delle persone recluse e che proseguiranno per tutto quest’anno.Questo mese ci sarà un concerto con la partecipazione attiva di alcuni, accompagnati dai ragazzi della PiùTost Band del CMV e dalla Color Orchestra dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Milano.A settembre, negli spazi aperti all’interno del carcere, ci sarà poi un’altra esibizione con il Corpo Musicale di Villasanta al completo.Altro pilastro imprescindibile per il CMV sono i corsi di orientamento musicale, che oggi contano su 19 insegnanti, 137 corsi attivi di strumento e canto e 140 allievi. 🔗 Ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una 'Seconda chance' non si nega a nessuno. Assieme a 'Plastic Free' i detenuti puliranno Osimo - ANCONA – Domani, sabato 3 maggio, Osimo sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio. Nelle Marche, l’appuntamento... 🔗anconatoday.it

Giovani detenuti e speranze, viaggio al minorile del Pratello - Bologna, 13 marzo 2025 – “Trasferire i giovani detenuti alla Dozza andava evitato. Il rischio è creare un precedente pericoloso, che allarma, così da creare una bolgia Dantesca...”. Don Domenico Cambareri, cappellano del minorile del Pratello, è fortemente preoccupato dal trasloco di 50-70 ragazzi al carcere degli adulti. Nel nostro podcast ’il Resto di Bologna’ (scaricabile gratuitamente da piattaforme come Spotify e dal nostro sito web) don Domenico racconta la vita del Pratello, di ragazzi difficili, ma anche di speranza e voglia di ricominciare a vivere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nordio: «L’aumento dei detenuti non è colpa del governo, ma della magistratura che li mette in carcere» - «Se aumenta il numero dei carcerati non è colpa del Governo, ma di chi commette dei reati e della magistratura che li mette in prigione». A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al question time al Senato. «Anche perché – continua – non mi risulta che siano stati imprigionati in base a nuove leggi promulgate da questo Parlamento». Eppure, in due anni il governo Meloni – uno degli esecutivi recenti più attivi nell’allungare il codice penale – ha introdotto quasi 50 nuovi reati e svariati aumenti di pena per un totale di 417 anni di carcere in più nel nostro ... 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Assieme a noi suonano anche i detenuti; ‘IN/OUT’ dell’Orkestra Ristretta: i detenuti di Sollicciano insieme per fare musica; Che cosa succede se Gemitaiz e MadMan suonano in un carcere minorile?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Assieme a noi suonano anche i detenuti" - Non solo concerti, ma anche l’insegnamento della musica, pure ad allievi particolari. Tra le attività che il Corpo Musicale ... 🔗ilgiorno.it